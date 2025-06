Assemblée nationale

Réaliser l'objectif de développement des entreprises

Lors de la séance de questions-réponses à la 9 e session de la XV e Assemblée nationale (AN) tenue le 19 juin à Hanoï, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a déclaré que l'objectif de 2 millions d'entreprises en 2030 était fixé par la Résolution N°68, et que l'AN avait adopté une résolution pour le mettre en œuvre. Cet objectif reflète une forte volonté de développement économique et exige des efforts considérables.

Le ministre Nguyên Van Thang a déclaré qu'au cours des cinq premiers mois de l'année, le nombre d'entreprises se retirant du marché était important, ce qui posait davantage de difficultés. Compte tenu de ce constat, le ministre a proposé trois groupes de solutions à mettre en œuvre prochainement.

Premièrement, il s'agit de créer un environnement commercial transparent et efficace, de simplifier considérablement les procédures administratives et de réduire les coûts liés à la mise en conformité avec les conditions commerciales.

Deuxièmement, il s'agit de favoriser la transformation des ménages en entreprises. Le marché compte actuellement plus de 5 millions de ménages en activité, ce qui représente le potentiel le plus important. C'est pourquoi le ministère des Finances perfectionne le cadre juridique afin de mettre en place des politiques visant à réduire l'écart entre les ménages et les entreprises, à supprimer les impôts forfaitaires, à promouvoir la transparence et la professionnalisation des entreprises. Parallèlement, de nombreuses mesures fiscales concrètes existent, telles que l'exonération fiscale de trois ans, la suppression de la taxe sur les licences commerciales, la mise à disposition de logiciels de comptabilité pour les ménages.

Troisièmement, il s'agit de donner la priorité à l'élimination des obstacles à l'investissement, à la construction et à la planification afin de créer un environnement propice à la motivation des entreprises. Promouvoir la transformation numérique des entreprises, accroître l’adaptabilité et limiter le retrait des entreprises du marché.

Aide financière aux entreprises privées

En ce qui concerne la Résolution N°198 adoptée par l’AN, selon laquelle les entreprises privées, les ménages et les particuliers bénéficient d'une aide financière de 2% pour la mise en œuvre de projets verts et circulaires.

Selon le ministre Nguyên Van Thang, le ministère des Finances propose des solutions pour mettre en œuvre efficacement la résolution N°198 sur ce sujet.

Le ministère travaillera en étroite collaboration avec la Banque d'État du Vietnam pour élaborer un décret visant à innover en matière de soutien afin de pallier les lacunes des précédents programmes de relance économique. Le ministère des Finances étudiera attentivement la réglementation complète, claire et transparente des bénéficiaires, des conditions, des processus et des procédures simples et pratiques, et garantira la faisabilité de la mise en œuvre.

Le deuxième enjeu pour une mise en œuvre efficace de la résolution est l'allocation de ressources adéquates et suffisantes pour la mise en œuvre de cette politique. Le ministre a indiqué qu'il est prévu d'allouer des capitaux supplémentaires aux fonds financiers publics non budgétaires, tels que le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises, le Fonds de protection de l'environnement et le Fonds d'investissement pour le développement local. Parallèlement, un mécanisme sera mis en place pour aider les banques commerciales à prêter aux entreprises aux taux d'intérêt prescrits.

