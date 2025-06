Trois filiales de Viettel figurent dans le classement Fortune Asie du Sud-Est 500

Trois sociétés membres du groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) ont été classées parmi les 500 plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est (Fortune Asie du Sud-Est 500) par Fortune , un magazine économique international américain.

Il s'agit de Viettel Global Investment JSC (Viettel Global), Viettel Post JSC et Viettel Construction JSC. Viettel Global est la seule à intégrer ce classement pour la première fois.

Photo : VNA/CVN

Ce classement, le deuxième du genre, est basé sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 et sur des critères de taux de croissance et de contribution des entreprises à l'économie régionale.

Le Vietnam compte 76 entreprises inscrites cette année, pour un chiffre d'affaires total de plus de 160 milliards de dollars américains.

Selon Fortune, la deuxième édition annuelle du Fortune Southeast Asia 500 offre un aperçu d'une région prête à tirer parti des mutations des chaînes d'approvisionnement mondiales et de l'essor de secteurs comme l'exploitation minière, les véhicules électriques et l'IA.

Les sept pays figurant dans la première édition du classement de l'Asie du Sud-Est 500 de l'année dernière - l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines et le Cambodge - reviennent en 2025 et continuent de marquer l'économie de la région.

Ensemble, les entreprises du classement jouent un rôle de plus en plus important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, captant les capacités de production transférées de Chine, qui attirent d'importants flux de capitaux et remodèlent la dynamique du commerce mondial.

