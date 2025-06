La coopération entre le NIC et Google contribue à promouvoir l'innovation

Suite au succès de l'initiative "Façonner l'avenir de l'IA" lancée en 2024, Google et le Centre national d'innovation (NIC) relevant du ministère des Finances du Vietnam ont annoncé le 18 juin à Hanoï l'expansion de leur partenariat à travers deux nouveaux programmes de formation dans le cadre de l'écosystème Google for Startups et le lancement de la version vietnamienne du cours Google AI Essentials.