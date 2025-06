Le chef du Parti appelle à faire de Hô Chi Minh-Ville une mégapole internationale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné mercredi 18 juin l’objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville une "mégapole internationale" d’Asie du Sud-Est, suite à sa fusion avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu.

Lors d’une réunion avec les comités permanents du Parti des localités susmentionnées, le leader du Parti a affirmé que l’intégration de Hô Chi Minh-Ville, de Bà Ria-Vung Tàu et de Binh Duong constituait une étape clé vers la création d’une mégapole reliant les trois pôles économiques dynamiques du pays.

Photo : VNA/CVN

L’objectif est de créer une zone urbaine intelligente, verte et créative, alliant de manière significative les domaines de l’économie, de la culture, de l’art, du sport et d’un mode de vie moderne, a souligné le leader du Parti.

La nouvelle Hô Chi Minh-Ville sera un pôle financier, commercial, logistique, industriel de haute technologie et de tourisme maritime, évoluant vers une économie numérique et durable, a-t-il déclaré.

Pour y parvenir, elle doit attirer les talents et les entrepreneurs et créer un environnement propice à l’entrepreneuriat et à l’innovation, a-t-il recommandé.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté Hô Chi Minh-Ville à se fixer des objectifs clairs en matière de croissance des revenus et d’innovation pour la période 2035-2045, tant au niveau régional qu’international. Il a également souligné la nécessité d’établir un modèle de gouvernance moderne, transparent et efficace, intégrant les technologies numériques dans tous les secteurs de gestion.

Hô Chi Minh-Ville doit restructurer son espace de développement selon une approche multipolaire, avec des connexions intelligentes dépassant les limites du modèle urbain traditionnel. Chaque zone de développement doit se compléter et créer un ensemble harmonieux et flexible, a-t-il insisté.

Le chef du Parti a suggéré de promouvoir la construction d’un écosystème scientifique, technologique et d’innovation robuste, en particulier dans le secteur privé. Forte d’une population jeune et dynamique, Hô Chi Minh-Ville doit mettre en œuvre les réformes demandées par le gouvernement central.

Il a également souligné l’importance de se concentrer sur le plein développement de la population, en combinant croissance économique et progrès social, en garantissant des opportunités de développement pour tous les citoyens, en améliorant la qualité de vie et en garantissant l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à la protection sociale.

Photo : VNA/CVN

En outre, il est essentiel d’assurer la sécurité et l’ordre social, ainsi que de renforcer la défense nationale, a-t-il indiqué.

Dans la perspective du XIIe Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville, qui définira une vision pour la période 2035-2045, il a estimé que le moment était venu d’examiner, d’évaluer et d’analyser les obstacles rencontrés dans les institutions, la planification, la gouvernance, la transformation numérique et le personnel, afin de définir des orientations à long terme.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé l’espoir que le nouveau Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville soit un centre d’unité, d’inspiration et de leadership, guidant la ville vers l’avenir et consolidant sa position sur la carte des villes mondiales.

VNA/CVN