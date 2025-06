Vingroup parmi les 40 plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Le classement annuel de Fortune évalue les entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires et de divers indicateurs financiers, couvrant sept pays : Vietnam, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Philippines et Cambodge.

En 2024, Vingroup a enregistré un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars et un bénéfice de 475,1 millions de dollars, en hausse respectivement de 11,4% et 450,5% par rapport à 2023. Ses actifs totaux s’élèvent à 32,8 milliards de dollars.

Leader du secteur privé au Vietnam, Vingroup intervient dans divers domaines : industrie, technologie, commerce, services, infrastructures et énergie. Ses marques emblématiques - Vinhomes, Vincom, Vinpearl - continuent de croître dans les secteurs du commerce et des services. Les projets technologiques comme VinRobotics et VinMotion renforcent son écosystème d’innovation. Vingroup développe également des établissements d'enseignement et de santé comme Vinschool, VinUni et Vinmec, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie au Vietnam.

VNA/CVN