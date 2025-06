L'Assemblée nationale ouvre sa séance de questions-réponses

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, répondra aux questions portant sur les solutions financières en faveur du développement socio-économique, la garantie des objectifs de croissance, le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels, ainsi que la création et la promotion de nouveaux moteurs de croissance.

Les discussions porteront également sur les solutions visant à améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises publiques, à soutenir et dynamiser l’économie privée en tant que moteur principal de l’économie nationale, à renforcer l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE), et à mettre en place des mécanismes et politiques propices au développement des parcs industriels et des zones économiques.

Les vice-Premiers ministres Hô Duc Phoc et Nguyên Chi Dung, ainsi que les ministres de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l’Environnement, de la Construction, des Sciences et Technologies, et des Affaires étrangères participeront à la session et apporteront des éclaircissements sur les questions connexes.

Dans l’après-midi, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, apportera des précisions sur la situation actuelle et les solutions pour développer et améliorer la qualité de l’enseignement universitaire, dans l’optique de créer des ressources humaines hautement qualifiées répondant aux besoins du développement socio-économique.

Il sera également interrogé sur la mise en œuvre des réglementations encadrant les cours supplémentaires, la création d’un environnement éducatif sûr, sain et bienveillant, la prévention et la lutte contre la violence scolaire, ainsi que la garantie de la sécurité alimentaire et de l’hygiène dans les établissements scolaires.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long, ainsi que les ministres des Finances, de l’Intérieur, de la Santé, de la Culture, des Sports et du Tourisme, des Sciences et Technologies, et de la Sécurité publique clarifieront ces points.

VNA/CVN