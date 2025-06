Vietnam - Nouvelle-Zélande : célébration à Wellington des 50 ans des relations diplomatiques

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam, Phan Minh Giang, a rappelé les 50 ans de développement des relations bilatérales, affirmant que le partenariat est aujourd'hui plus fort que jamais, notamment grâce à la récente transformation en partenariat stratégique global en février.

Exprimant sa gratitude pour le soutien et les contributions de générations de Vietnamiens et de Néo-Zélandais au développement des relations bilatérales au fil des ans, M. Giang a déclaré qu'il était convaincu que, s'appuyant sur les bases solides établies au cours du dernier demi-siècle et sur la forte détermination des deux nations, le Partenariat stratégique global continuerait de se développer de manière plus solide, plus complète et plus étendue, apportant ainsi davantage d'avantages concrets aux populations des deux pays.

À cette occasion, le diplomate a exprimé son souhait que le gouvernement néo-zélandais continue de soutenir et de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant sur son territoire ; cette communauté maintiendra un lien d'amitié et de coopération, renforçant ainsi les liens entre les peuples des deux pays.

Invité d'honneur, le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a chaleureusement félicité le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Il a exprimé l'espoir que les deux pays collaboreront étroitement pour atteindre efficacement les objectifs du nouveau Partenariat stratégique global, faisant ainsi progresser la coopération bilatérale dans les années à venir.

Au nom du gouvernement néo-zélandais, le vice-ministre des Affaires étrangères, Grahame Morton, a rappelé que la Nouvelle-Zélande a été l'une des premières nations à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après sa réunification. Depuis, les liens entre les deux pays n'ont cessé de se renforcer dans de nombreux domaines. Le Vietnam est désormais le 14e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Il s'est également dit optimiste quant au lancement par VietJet Air d'une ligne aérienne directe entre les deux pays d'ici la fin de l'année.

Photo : VNA/CVN

Saluant le rôle croissant du Vietnam en tant qu'"étoile montante", Grahame Morton a salué l'élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global lors de la visite officielle du Premier ministre Christopher Luxon au Vietnam fin février 2025.

Il a souligné que cette célébration d'anniversaire constituait non seulement un moment pour honorer les étapes importantes du passé, mais aussi un tremplin vers un avenir prometteur, insufflant une nouvelle dynamique à la relation. Il a affirmé que les deux pays continueraient à collaborer pour favoriser un partenariat plus durable et dynamique au cours des cinq prochaines décennies.

Dans le cadre de la célébration, les invités ont pu assister à des prestations musicales des deux pays, dont un récital du pianiste Luu Hông Quang, qui prépare un doctorat en arts musicaux avec une bourse complète à l'École de musique de Nouvelle-Zélande. Les participants ont également dégusté une sélection de plats traditionnels vietnamiens.

VNA/CVN