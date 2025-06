Des questions de santé abordées à l’Assemblée nationale

La ministre Dào Hông Lan a souligné les efforts déployés par le secteur de la santé pour renforcer le cadre juridique et lever les obstacles existants, dans le but d’optimiser la qualité des examens et traitements médicaux. Une priorité a été accordée à l’élaboration des textes législatifs importants, notamment la Loi révisée sur les examens et traitements médicaux, la Loi modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur l'assurance maladie, ou encore la Loi modifiant certains articles de la Loi sur les produits pharmaceutiques.

Photo : VNA/CVN

S’agissant de la qualité des soins, la ministre a reconnu l’existence de disparités de compétences professionnelles entre les établissements de santé selon les niveaux et les régions, ce qui contribue à la surcharge des hôpitaux centraux.

Pour remédier à cette situation, le ministère s’emploie à réviser les procédures, à intégrer les technologies de l'information pour réduire les délais d’attente, ainsi qu’à promouvoir les consultations à distance et la télémédecine. Des programmes de soutien en matière d’expertise des hôpitaux centraux vers les établissements locaux sont intensifiés, en parallèle avec le renforcement des équipements et des infrastructures, a-t-elle précisé.

Concernant la lutte contre les médicaments et compléments alimentaires contrefaits, un enjeu mondial, la ministre a affirmé la détermination du gouvernement et la mobilisation des organismes concernés pour assurer un contrôle rigoureux et une prévention efficace.

Le ministère de la Santé a soumis des propositions au Premier ministre en vue d’édicter des directives fermes, et travaille actuellement à l’élaboration de projets de lois et de décrets visant à consolider le cadre juridique dans ce domaine, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN