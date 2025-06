L’intégration renforce VNA comme agence de presse nationale principale d'information pour l'étranger

À l'occasion de la 19ᵉ Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) et des événements connexes à Saint-Pétersbourg en Russie, la directrice générale de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viêt Trang, a accordé une interview évoquant les activités de l’OANA et l'engagement actif de la VNA au sein de cette organisation.

Journaliste : L’OANA est le plus grand forum journalistique de la région, représentant les deux tiers du flux d’informations mondial. Quelle est votre évaluation des activités de cette organisation multilatérale ?

Photo : VNA/CVN

Vu Viêt Trang : Avant tout, je souhaite souligner que la coopération professionnelle entre les agences membres de l’OANA a apporté de nombreux bénéfices concrets depuis sa création en 1961. L’OANA a pour mission de faciliter la diffusion et l’échange direct et libre d’informations entre les agences de presse de la région Asie-Pacifique.

Durant plus de six décennies, l’OANA, en tant que forum regroupant des agences de renom, mène des actions concrètes et professionnelles, adaptées aux réalités de la presse régionale et mondiale. Les activités menées reflètent les grandes tendances du journalisme traditionnel dans la région.

L’activité centrale de l’organisation consiste en le partage par les membres de leurs productions journalistiques sur le portail officiel oananews.org, une source précieuse que chacun peut exploiter et diffuser sur ses propres canaux. Ces dernières années, le site a été modernisé pour héberger des contenus multimédias innovants.

Dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations, les contenus fiables et vérifiés issus des agences nationales sont essentiels pour offrir une référence solide, réagir rapidement et défendre les intérêts nationaux, tout en œuvrant pour la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Par ailleurs, l’OANA initie de nombreuses actions valorisant l’innovation des agences membres, notamment en récompensant les journalistes et rédacteurs pour leurs productions exceptionnelles via des prix comme le Prix de l’excellence journalistique de l’OANA, ou encore les Prix du meilleur article et de la meilleure photographie.

Durant la pandémie de COVID-19, l’OANA a démontré l’engagement social des journalistes en organisant une exposition en ligne de photos marquantes de chaque pays et un concours d’écriture relatant les expériences vécues par les journalistes sur le terrain. Ces récits poignants ont mis en lumière le courage et le dévouement de ceux qui n’ont pas hésité à se rendre sur les zones sensibles pour informer avec précision.

Les expositions régionales sont également des occasions précieuses d’échange de pratiques en photographie professionnelle entre agences.

Face à l'essor des nouveaux médias et à l'utilisation croissante des technologies de pointe, notamment l’intelligence artificielle, l’OANA a organisé des formations en ligne pour diffuser les compétences du journalisme moderne et favoriser le partage via sa plateforme commune.

Forte de ses 64 ans de naissance et de développement, l’OANA s’affirme comme un forum professionnel de référence, porteur de la voix officielle de la presse régionale dans le paysage médiatique mondial.

Journaliste : La VNA a rejoint l’OANA en 1969. Pourriez-vous nous en dire plus sur la participation de la VNA à cette organisation ?

Vu Viêt Trang : En tant qu’agence de presse nationale principale d’information pour l’étranger, la VNA attache toujours une grande importance à l’intégration internationale dans le domaine de l’information, en tirant parti des relations de coopération avec d'autres pays pour diffuser des informations officielles sur le Vietnam, ainsi que pour faire rayonner ses points de vue et positions sur les questions internationales. Cela a été vrai aussi bien durant la lutte pour l’indépendance nationale qu’aujourd’hui, dans le processus d’édification et de développement du pays et d’entrée confiante dans une nouvelle ère.

Pendant les années de guerre, grâce au soutien en équipements techniques et en lieux d’émission d’agences comme TASS (URSS), Prensa Latina (Cuba) et d’autres agences de presse socialistes, la VNA a pu accomplir sa noble mission de communication, relayant au monde entier la voix légitime et épris de paix du peuple vietnamien.

Photo : Quang Vinh/VNA/CVN

L’adhésion précoce à l’OANA a contribué de manière efficace à la mission d’information pour l’étranger de la VNA. En tant que l’agence de presse nationale principale d’information pour l’étranger, le fait de diffuser ses informations via les canaux médiatiques de plus de 40 agences membres de l’OANA a permis aux autres pays de découvrir le Vietnam dynamique, en développement, responsable et intégré, contribuant à réaliser avec succès la politique extérieure du Parti et de l’État.

Ces dernières années, bénéficiant de l’attention du Parti et de l’État, et en s’appuyant sur sa tradition héroïque, la VNA non seulement a activement participé aux activités de l’OANA, mais a aussi pris l’initiative de proposer de nombreuses idées novatrices dans le cadre de cette coopération, projetant une image renouvelée d’une collaboration efficace à l’ère du numérique. Notons par exemple sa participation active aux projets professionnels lancés par l’OANA, comme les prix récompensant des contributions exceptionnelles au journalisme régional, les expositions photographiques, ou encore les initiatives en matière d’innovation technologique dans les médias…

Ces initiatives et efforts en faveur du renforcement de la coopération entre agences de presse en Asie-Pacifique constituent l’un des piliers pour mettre en œuvre la Conclusion 57 du Bureau politique sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’information pour l’étranger dans le nouveau contexte et pour concrétiser la Résolution 59 du Bureau politique sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte.

Grâce à sa proactivité et à son responsabilité dans les activités de l’OANA, la VNA a été élue membre du Comité exécutif de l’OANA pour quatre mandats consécutifs depuis 2013. Elle a également été nommée membre du Groupe de travail spécial pour le mandat en cours (2022–2025), chargé de proposer des idées visant à renforcer la cohésion et améliorer l’efficacité de cette organisation multilatérale de coopération journalistique.

Journaliste : Quels seront les principaux thèmes abordés lors de la 19e Assemblée générale de l’OANA et des événements connexes, et quelle est leur signification dans le contexte des tendances actuelles du développement du journalisme ?

Vu Viêt Trang : Organisée tous les trois ans, la 19e Assemblée générale de l’OANA se tient cette année dans un contexte de mutation profonde du journalisme sous l’effet des technologies modernes. Placée sous le thème "Les agences de presse face aux défis du monde moderne", cette édition verra les participants débattre des questions que le journalisme doit affronter pour maintenir la confiance du public envers les informations diffusées par les agences de presse. Ils échangeront également sur les solutions pour intégrer les technologies de manière contrôlée dans l’exercice de la profession.

Dans le cadre de cet événement se tiendra aussi une exposition de photos réalisées par des journalistes des agences membres de l’OANA, mettant en valeur les traits culturels traditionnels de chaque pays et les activités médiatiques dynamiques dans la région.

La VNA présentera une intervention sur ses nouvelles expériences rédactionnelles et sa capacité à s’adapter aux tendances du journalisme contemporain.

Lors de la séance plénière de l’Assemblée, la VNA aura l’honneur de recevoir deux premiers Prix dans les catégories Meilleur article et Meilleur reportage photographique. Ces distinctions saluent le professionnalisme et le dévouement des journalistes de la VNA, tout en soulignant l’engagement actif, responsable et volontaire de la VNA dans les environnements médiatiques régional et international.

Journaliste : Merci beaucoup, Madame la directrice générale.

VNA/CVN