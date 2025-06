Modèle local à deux niveaux : le Premier ministres demande un déploiement fluide

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié mardi 17 juin une dépêche ordonnant à tous les ministères et autorités provinciales d’assurer des services administratifs fluides et ininterrompus pendant la réorganisation des unités administratives locales et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le document souligne que, conformément aux résolutions du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, le Premier ministre, les ministères et les agences ministérielles ont publié 28 résolutions sur la délégation de pouvoirs, clarifiant ainsi les compétences dans le cadre du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux.

Photo : VNA/CVN

Les résolutions réattribuent la responsabilité de 346 procédures administratives : 18 du niveau du district au niveau provincial, 278 au niveau communal et 50 ont été supprimées. Au total, 556 procédures ont également été décentralisées du niveau central au niveau local, dont 163 dans l’agriculture et l’environnement, 119 dans l’industrie et le commerce, 59 dans la santé et 37 dans la construction.

Pour accompagner cette transformation, le gouvernement a publié le décret N°118/2025/ND-CP le 9 juin 2025, instaurant un guichet unique pour le traitement des procédures administratives au sein des guichets uniques ministériels, des centres d’administration publique provinciaux, des unités communales et via le Portail national des services publics.

Ce texte remplace le décret N°61/2018/ND-CP et permet la prestation de services transfrontaliers au sein de chaque province. Le nouveau système supprimera les unités de service au niveau de district et se concentrera sur la modernisation des centres provinciaux et communaux, tout en transformant le portail national en portail unifié des services publics du Vietnam.

Afin de poursuivre les progrès et d’éviter toute interruption de service pendant la transition, le chef du gouvernement a donné plusieurs instructions aux dirigeants des ministères, des agences ministérielles et des collectivités locales.

Plus précisément, les ministres et les dirigeants des agences ministérielles doivent finaliser la publication et la mise à jour des procédures déléguées dans la base de données nationale des procédures administratives d’ici le 20 juin, et publier les circulaires et documents d’orientation nécessaires d’ici le 25 juin.

Entre-temps, les dirigeants des collectivités locales ont été chargés de publier la liste des procédures administratives applicables et de mettre à jour la base de données nationale dès leur publication par les ministères concernés, tout en ajustant les flux de travail internes et numériques pour assurer une prestation de services continue et efficace à partir du 1er juillet, et en publiant les adresses des bureaux et la liste des services disponibles dans les centres de services provinciaux et communaux d’ici le 25 juin.

Ils ont été exhortés à mettre en place et à diffuser des lignes d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les centres de services provinciaux et les comités populaires communaux d’ici le 25 juin afin de soutenir la population pendant la transition.

Concernant la gestion des procédures administratives, le Premier ministre a demandé aux dirigeants des collectivités locales de garantir l’efficacité des services publics, tout en renforçant les centres de services publics aux niveaux provincial et communal grâce aux ressources des districts, en publiant une liste des procédures interdistricts d’ici décembre, en intégrant tous les services publics en ligne au Portail national des services publics d’ici le 20 juin, en résolvant les problèmes techniques d’ici le 25 juin, en évitant le développement de services inactifs et en révisant ces procédures d’ici le 20 juillet, et en veillant à ce que toutes les procédures administratives soient en ligne et dématérialisées d’ici fin 2025.

Photo : VNA/CVN

Les collectivités locales doivent unifier leurs systèmes informatiques administratifs, en particulier ceux en cours de fusion, a demandé le Premier ministre, exigeant que ces systèmes soient intégrés au Portail national des services publics.

Les ministères doivent mettre à niveau et synchroniser les bases de données sectorielles et permettre un flux de données en temps réel.

Le ministère des Finances doit mettre à jour les codes administratifs et fournir des financements, tandis que le ministère des Sciences et de la Technologie doit améliorer la bande passante et la connectivité.

L’Office du gouvernement a été chargé d’assurer une transition fluide vers le Centre national de données, de maintenir des services ininterrompus et de s’aligner sur la nouvelle structure gouvernementale à deux niveaux.

Le chef du gouvernement a également demandé aux fournisseurs de services de télécommunications, notamment VNPT, Viettel, MobiFone et FPT, de moderniser et de configurer les systèmes à tous les niveaux de l’administration et d’assurer la stabilité du service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d’ici le 25 juin afin de garantir la continuité des services publics à compter du 1er juillet.

Les ministres, les chefs d’agence et les dirigeants locaux sont personnellement responsables de la continuité et de la transparence des services, souligne la dépêche.

VNA/CVN