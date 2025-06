Lutte contre le terrorisme : le Vietnam et l'Indonésie renforcent leur coopération

Le général de division Pham Thê Tùng, vice-ministre de la Police, et le directeur adjoint de l’Agence nationale indonésienne de lutte contre le terrorisme (BNPT), Andhika Chrisnayudhanto, ont coprésidé le 18 juin à Jakarta la deuxième réunion du groupe de travail conjoint chargé de la mise en œuvre du protocole d'accord sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme entre le ministère vietnamien de la Police et le BNPT.

>> Le Vietnam agit pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

>> Le Vietnam condamne toutes les formes d’actes terroristes

Andhika Chrisnayudhanto a affirmé que cette réunion revêtait une importance particulière et contribuait à promouvoir et à approfondir la coopération entre la BNPT et le ministère vietnamien de la Police à l'avenir.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont évalué conjointement les résultats de la coopération obtenus depuis la première réunion (décembre 2023) à Hanoï et discuté des questions liées à la lutte contre le terrorisme dans chaque pays et des expériences de mise en œuvre d'activités spécifiques.

Les deux parties ont convenu que le terrorisme demeurait une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité des deux pays, de la région et du monde. Les groupes terroristes profitent de la situation complexe dans le monde pour se propager, recruter et opérer, ce qui est très inquiétant.

Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la vigilance face aux menaces terroristes et ont convenu qu'aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. Par conséquent, le renforcement de la coopération internationale à tous les niveaux pour lutter efficacement contre le terrorisme est essentiel.

Les deux parties se sont accordées pour maintenir une communication étroite via la hotline antiterroriste et ont affirmé leur volonté de continuer à renforcer leur coopération en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, en mettant en œuvre les dispositions du protocole d'accord entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le BNPT sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme.

Le vice-ministre Pham Thê Tùng a souligné que le protocole d'accord sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme signé entre le ministère vietnamien de la Police et le BNPT témoignait de l'étroite coopération entre les deux parties et constituait le fondement des relations de coopération plus approfondie et plus efficace.

Il a affirmé que les résultats de la deuxième réunion du groupe de travail conjoint contribueront à renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie ainsi qu'à contribuer à la paix et à la sécurité dans la région.

VNA/CVN