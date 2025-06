Les législateurs appellent à des incitations plus fortes pour stimuler le secteur ferroviaire

La XVe Assemblée nationale (AN) a examiné le projet de loi révisée sur les chemins de fer lors de sa 9e session le 18 juin. La majorité des législateurs ont souligné que cette loi est essentielle pour institutionnaliser les orientations du Parti et les politiques de l'État, tout en fournissant un fondement juridique et un moteur au développement du secteur ferroviaire.

Soulignant le potentiel transformateur du projet de loi pour revitaliser l'industrie ferroviaire vietnamienne, Hoàng Van Cuong, député de Hanoï, a exprimé son soutien à l'article 39, qui autorise le Premier ministre à publier une liste de biens et services ferroviaires à confier ou à commander à des entreprises nationales pour la production.

Hoàng Van Cuong a souligné que pour donner confiance aux entreprises dans la production, il est nécessaire de garantir le marché intérieur pour ces produits plutôt que de les importer de l'étranger. Il a suggéré que la loi interdise clairement l'importation de biens ou de composants destinés à la production nationale.

Hoàng Minh Hiêu, député de la province de Nghê An, a souligné l'importance cruciale de réglementer les activités commerciales liées aux infrastructures ferroviaires, alors que le Vietnam modernise son système ferroviaire. Il a déclaré que de telles dispositions sont essentielles pour garantir une utilisation transparente et efficace des biens publics, tout en mobilisant des ressources des secteurs public et privé pour la gestion, l'entretien et le développement des infrastructures.

Hoàng Minh Hiêu a noté que si le projet de loi accorde une place importante à la construction ferroviaire, il n'accorde pas suffisamment d'attention aux activités commerciales liées aux infrastructures ferroviaires et aux opérations de transport. Il a proposé que l'organisme de rédaction révise la réglementation existante et s'appuie sur l'expérience juridique internationale pour affiner le projet de loi.

Partageant les enseignements d'une récente visite sur la ligne ferroviaire urbaine Cat Linh - Hà Dông, Trân Dinh Gia, député de la province de Hà Tinh, a plaidé pour l'ajout des "parkings personnels" à la définition des "travaux d'infrastructure technique de raccordement" prévue par la loi. Il a proposé que cette définition englobe également les systèmes d'alimentation électrique, le drainage, l'accès routier aux gares, les points de correspondance entre le rail et la route, et d'autres infrastructures pertinentes. Gia a également appelé à des subventions tarifaires pour soutenir le transport ferroviaire urbain de voyageurs.

Le député Pham Van Hoà, de la province de Dông Thap, s'est déclaré favorable à des politiques préférentielles fortes pour attirer les investissements dans le secteur ferroviaire, à forte intensité de capital. Il a toutefois mis en garde contre les dispositions permettant au gouvernement de garantir 100% des crédits aux investisseurs, suggérant plutôt des prêts à faible taux d'intérêt ou subventionnés comme approche plus équilibrée.

Concernant le développement axé sur les transports en commun (TOD), Pham Van Hoà a reconnu qu'il s'agissait d'une orientation politique judicieuse, mais a souligné la nécessité de définir clairement les droits des investisseurs afin d'encourager une plus grande participation du secteur privé.

