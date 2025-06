Droits de douane américains

Solutions logistiques pour les entreprises vietnamiennes d'import-export

Le 18 juin dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec la sarl Super Cargo Service et la compagnie de Cargotrans USA, a organisé une conférence de formation intitulée "Solutions logistiques pour les entreprises d'import-export confrontées aux droits de douane américains - Défis et opportunités".

Cette conférence vise à informer les entreprises sur les réglementations et les nouvelles normes de conformité des politiques fiscales, commerciales et douanières américaines, ainsi qu'à partager des solutions optimales pour soutenir les entreprises exportant vers les États-Unis dans un contexte d'évolution des politiques fiscales.

Reprise de l'économie vietnamienne

Dans son discours d'ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a affirmé que l'économie vietnamienne s'était redressée, avec une croissance encourageante du chiffre d'affaires à l'exportation. Selon les données de l'Office des statistiques relevant du ministère des Finances, au cours des cinq premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires à l'exportation de marchandises vietnamiennes a atteint 180,23 milliards de dollars, soit une hausse de 14% par rapport à la même période l'an dernier.

Concernant les marchés, les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Vietnam. Au cours des cinq premiers mois de 2025, le commerce bilatéral a atteint 57,2 milliards de dollars. Le Vietnam a maintenu un excédent commercial de 49,9 milliards de dollars, en hausse de 28,5% sur un an.

Par secteur, la logistique contribue de manière significative au développement global de l'économie nationale grâce à la fourniture de services de transport de marchandises et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Selon l'Association vietnamienne des services logistiques (VLA), le taux de croissance du secteur des services logistiques au Vietnam a atteint environ 14-16% ces dernières années, avec un montant d'environ 40 à 42 milliards de dollars par an. La Banque mondiale a notamment classé le Vietnam au 43e rang en matière d'indice de performance logistique (IPL) et l'a classé parmi les cinq premiers pays de l'ASEAN (après Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines) en 2023.

En 2024, le secteur logistique vietnamien a connu une forte reprise, grâce à la croissance des exportations et aux politiques de soutien du gouvernement, ainsi qu’aux améliorations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'année 2025 marque une profonde transformation du secteur logistique vietnamien. Ce pays profite des opportunités offertes par la vague de mutations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais doit également faire face à des défis importants liés à la politique fiscale réciproque des États-Unis.

Bien que conçues pour ajuster la balance commerciale, les taxes réciproques ont des répercussions importantes sur le système logistique mondial, dont le Vietnam. Les entreprises pourraient chercher à diversifier leurs sources d'approvisionnement, ce qui entraînerait des modifications des itinéraires de transport maritime, aérien et routier.

Lê Thi Thanh Minh, cheffe du Bureau de l’Europe du Département des marchés euro-américains, a déclaré que les coûts du transport maritime ont considérablement augmenté depuis le début de l'année. Plus précisément, les coûts d'expédition vers les États-Unis sont passés de 1.850 à 2.950 dollars/conteneur pour les ports maritimes de la côte d’Ouest et de plus de 2.000 à près de 5.000 dollars/conteneur pour les ports maritimes de la côte d’Est. Cette réalité constitue non seulement un défi, mais aussi une motivation pour le Vietnam à se préparer soigneusement dans le secteur logistique afin d'accueillir de manière proactive la vague de migration de la Chine vers l'ASEAN.

Priorité au commerce équitable

Lors de la conférence, Nunzio De Filippis, Pdg de Cargotrans USA, a présenté un aperçu du marché américain en 2025, soulignant que la politique commerciale des État-Unis a progressivement évolué du libre-échange vers la priorité au commerce équitable.

Selon Nunzio De Filippis, en 2025, une série de mesures tarifaires ont été rapidement mises en œuvre aux États-Unis, à commencer par l'annonce d'un droit de douane de 10 % en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (IEEPA) le 1er février, applicable à la Chine, au Canada et au Mexique. Outre l'IEEPA, le gouvernement américain dispose d'autres bases pour la mise en œuvre des droits de douane, notamment l'article 122 de la loi commerciale de 1974 pour résoudre les problèmes de balance des paiements ; l'article 301 qui est à la base des droits de douane sur la Chine, pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales ; et l'article 338 de la loi de tarif de 1930 pour appliquer des mesures réciproques à l'encontre de certains pays.

Nunzio De Filippis a souligné que, face à l'évolution rapide des politiques américaines, les importateurs internationaux ont également réagi de manière proactive. L'un des principaux moyens consiste à mettre en œuvre activement des stratégies d'atténuation des droits de douane, à diversifier les sources d'approvisionnement et à rechercher des fournisseurs alternatifs.

Le recours aux entrepôts sous douane et aux zones de libre-échange (ZLE) devient également de plus en plus important pour différer ou se couvrir contre les risques de droits de douane sur les stocks, renforçant ainsi les flux de trésorerie et la conformité juridique. Le rôle des courtiers en douane s'élargit également, passant d'une simple déclaration ponctuelle et précise à une prestation proactive de conseils commerciaux et de conformité afin de réduire les risques pour les clients.

Ce changement de politique commerciale américaine ouvre d'énormes opportunités pour des pays comme le Vietnam. La demande américaine de fournisseurs stables en Asie du Sud-Est croît rapidement. Les entreprises vietnamiennes seront bien placées pour remplacer les fournisseurs chinois dans de nombreux secteurs.

Pour sa part, Nguyên Trân Khanh Hoàng, Pdg de Super Cargo Service Group, a évoqué les défis pratiques auxquels les entreprises vietnamiennes sont confrontées pour accéder au marché américain.

A son avis, pour profiter de ces opportunités, les entreprises vietnamiennes doivent d'abord surmonter trois défis principaux: les coûts logistiques élevés, les risques liés à la préparation des documents et le risque d'enquêtes pour fraude commerciale, ainsi que l'obligation de respecter des normes logistiques américaines strictes.

Le respect des normes logistiques américaines constitue également un défi majeur. À cet égard, Nunzio De Filippis a analysé que le principal problème réside dans l'excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis : ce chiffre atteint 123,5 milliards de dollars et est considéré comme “insoutenable”. À partir de là, les États-Unis attendent du Vietnam qu'il accroisse sa transparence, réduise les barrières non tarifaires et applique des mesures plus strictes contre les marchandises d'origine inconnue.

De plus, M. De Filippis a averti les entreprises de ne pas se montrer complaisantes, même si les marchandises ont été dédouanées. Le dédouanement par la protection des frontières des États-Unis (CBP) ne signifie pas que l'expédition a été approuvée, car elle dispose de 314 jours pour examiner et liquider les déclarations. Elle peut consulter les dossiers pendant cinq ans maximum pour percevoir les droits. Face à la multiplication des audits d'intelligence artificielle et des demandes d'informations (formulaire CF-28) et des avis d'action (formulaire CF-29), le strict respect de la classification, de l'origine et de la valeur déclarée des marchandises doit être une priorité absolue.

Solutions de gestion de la logistique

Lors de la conférence, Nguyên Trân Khanh Hoàng a également présenté une solution complète de gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, mettant l’accent sur la nécessité d’une approche proactive, dotant les entreprises d'une base de conformité solide dès le départ, plutôt que d’une gestion passive des demandes d'informations (CF-28) du CBP.

L'un des principes fondamentaux est de garantir que les marchandises répondent aux critères de "transformation significative" au Vietnam. Les entreprises doivent éviter les processus considérés comme non conformes par le CBP, tels que le simple assemblage de composants provenant de Chine sans programmation ni inspection, ou la couture à partir de tissus prédécoupés. Cette solution encourage plutôt les activités créatrices de réelle valeur ajoutée, comme les produits textiles entièrement coupés et cousus au Vietnam avec des tissus d'origine multinationale; ou l'assemblage d'appareils électroniques complexes nécessitant une inspection finale supplémentaire. Pour y parvenir, les entreprises privilégient l'utilisation de matières premières ou de produits semi-finis et multiplient les étapes de façonnage, de finition et d'inspection au niveau local.

En termes d'optimisation financière, l’ensemble des solutions de Nguyên Trân Khanh Hoàng propose des stratégies efficaces de réduction d'impôt, notamment le programme “First Sale for Export” (FSFE). Ce processus légal permet aux importateurs aux États-Unis d'utiliser la valeur de la première facture de transaction (entre le fabricant et l'intermédiaire) pour la déclaration en douane, au lieu de celle de la seconde transaction (entre l'intermédiaire et l'importateur), qui est intrinsèquement plus élevée.

Texte et photos : Tân Dat/CVN