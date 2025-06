Les quatre piliers de l'essor du Vietnam : le bien commun

Décrivant le "Quatuor de résolutions" publié par le Politburo pour faire entrer le Vietnam dans une nouvelle ère, le chef du Parti a ordonné une mise en œuvre résolue et structurée, dont les résultats concrets serviront de référence pour la compétence et le succès.

Les Résolutions, notamment la Résolution N°57 sur les avancées scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique nationale ; la Résolution N°59 sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte ; et la Résolution N° 66 sur La réforme de l'élaboration et de l'application des lois, ainsi que la Résolution N° 68 sur le développement du secteur privé, visent à atteindre cet objectif primordial.

Connus comme les "quatre piliers de l'essor du Vietnam", ils visent à cultiver un esprit d'entreprise national fort, à libérer des ressources pour l'innovation dans toute la société et à accélérer le développement de l'économie numérique, de l'économie de la connaissance, de l'économie verte et de l'économie circulaire, propulsant ainsi le Vietnam rapidement et fermement sur la voie de la modernisation et de l'intégration internationale.

La Résolution N° 68 offre un tableau saisissant des progrès accomplis. Après près de 40 ans de réformes économiques, le secteur privé compte aujourd'hui plus de 940.000 entreprises enregistrées et plus de 5 millions de ménages. Ce secteur contribue à environ 50% du PIB et à plus de 30% des recettes budgétaires de l'État, et emploie 82% de la population active. Il constitue un moteur essentiel de l'innovation, de la productivité, de la compétitivité, de la réduction de la pauvreté et de la stabilité sociale.

Objectif ambitieux

La Résolution fixe un objectif ambitieux. D'ici 2030, le Vietnam vise à compter 2 millions d'entreprises en activité, soit 20 entreprises pour 1.000 habitants. Mais pour y parvenir dans un délai aussi court, il faudra que plus d'un million de ménages d'entreprises deviennent des entreprises enregistrées.

Les ménages d'entreprises sont définis comme de petits producteurs ou prestataires de services créés par des particuliers ou des familles, personnellement responsables de tous les coûts liés à leur activité. Bien qu'exerçant leur activité en tant qu'entités professionnelles, ils ne sont pas reconnus comme des sociétés car ils ne disposent pas de sceau officiel, ne peuvent pas ouvrir de succursales ou de bureaux de représentation et ne bénéficient pas des droits des sociétés, tels que les droits d'importation et d'exportation, ni de la possibilité de déclarer faillite.

En vertu de la réglementation actuelle, les entreprises familiales de plus de dix salariés doivent se convertir en société. Pourtant, de nombreux propriétaires de petites entreprises, notamment les commerçants et les vendeurs en ligne, hésitent. Ils craignent la lourdeur des systèmes comptables, des rapports financiers et des formalités administratives, qu'ils pourraient manquer de ressources pour gérer.

La Résolution N°68 marque un tournant en offrant pour la première fois un soutien direct au secteur informel, en particulier aux ménages d'entreprises. Elle introduit notamment une incitation fiscale triennale sur les sociétés pour encourager la formalisation. De plus, en vertu des règles fiscales révisées, ils ne paieront plus d'impôts forfaitaires négociés avec les autorités locales, un système qui sous-estime souvent les revenus réels.

Parallèlement à la Résolution N° 57, la Résolution N° 68 soutient également le développement de plateformes comptables numériques gratuites pour aider les petites entreprises à se conformer aux exigences fiscales sans frais supplémentaires.

Lors du Sommet Vietnam - Asie DX 2025, qui s'est tenu à Hanoï les 27 et 28 mai, plusieurs intervenants ont souligné qu'une politique nationale réussie doit garantir que l'ensemble de la société, les entreprises et toutes les familles vietnamiennes en bénéficient. Le plan visant à aider des millions de ménages à devenir des entreprises formelles pourrait bien tenir cette promesse.

Placer les citoyens et les entreprises au cœur du développement n'est pas un simple slogan, mais une mission et une exigence inscrites dans les quatre résolutions du Politburo.

La Résolution N° 68 stipule que les personnes et les entreprises sont libres d'opérer dans tout secteur non interdit par la loi. Elle stipule que d'ici 2025, le gouvernement devra procéder à une révision approfondie afin d'éliminer les conditions commerciales inutiles et redondantes qui entravent la croissance du secteur privé. La Résolution appelle à la transition d'une fonction publique administrative gérée par l'État vers une fonction publique axée sur "Facilitation des services et du développement, en mettant les citoyens et les entreprises au centre ; modernisation de la gouvernance publique avec une gestion axée sur les données".

Participation active des citoyens

La Résolution N° 66 souligne la nécessité de préserver la démocratie, les droits de l'homme et les libertés civiles, en équilibrant les restrictions imposées aux droits et les avantages légitimes obtenus. Elle appelle à des lois stables, simples et applicables, centrées sur les personnes et les entreprises. Elle souligne également l'importance de l'éthique sociale, des conduites professionnelles et des règles d'autogestion communautaire pour une gestion efficace des relations sociales.

La Résolution N° 57, quant à elle, souligne l'importance de la participation active des citoyens, des entrepreneurs et des entreprises à l'avancement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Ces éléments sont décrits comme faisant partie d'une révolution profonde et globale qui doit être menée avec détermination, persévérance et cohérence sur le long terme, en recourant à des solutions audacieuses et transformatrices. Dans cette vision, les personnes et les entreprises ne sont pas seulement des bénéficiaires : elles en sont les principaux acteurs, moteurs et ressources. Les scientifiques sont des contributeurs clés. L'État, quant à lui, doit jouer un rôle de catalyseur et de catalyseur, en créant les conditions optimales d'une croissance tirée par l'innovation.

S'exprimant lors d'une conférence nationale visant à diffuser et à mettre en œuvre les Résolutions n° 66 et n° 68 le 18 juin, le secrétaire général To Lam a appelé l'ensemble du système politique, le Parti, le peuple vietnamien et les forces armées à rester unis pour surmonter tous les défis, à transformer les aspirations en actions et le potentiel en véritable force, afin de propulser le Vietnam vers une nouvelle ère : celle du développement, de la prospérité et de la puissance du pays.

Le but ultime du développement est d'assurer le bonheur et le bien-être du peuple. Cela reflète le message central du 13e Congrès national du Parti : ''Le peuple sait, le peuple discute, le peuple agit, le peuple inspecte, le peuple supervise et le peuple en profite.''

Ce dernier principe - ''Le peuple en profite'' - a été la devise du Parti et de l'État depuis le début de la lutte pour l'indépendance. Il fait écho aux paroles du Président Hô Chi Minh dans sa lettre de 1945 aux autorités locales, publiée dans le journal Cuu Quôc (Salut national) le 17 octobre 1945 : ''Si le pays accède à l'indépendance mais que le peuple ne jouit pas du bonheur et de la liberté, alors cette indépendance n'a aucun sens".

