Rationalisation administrative : une réforme historique

Avec une approche visionnaire, le Vietnam s’engage dans une restructuration en profondeur de son système politique et de ses structures locales, en vue d’instaurer un système administratif à deux niveaux, insufflant ainsi un nouvel élan au développement du pays.

Une réforme ambitieuse pour les 100 prochaines années

Avec la décision du 11e plénum du Comité central, l’appareil d’État et l’administration territoriale seront simplifiés, passant d’un système à trois niveaux (province, district, commune) à un modèle à deux échelons: la province (incluant les villes relevant de l’autorité centrale) et la commune (regroupant communes, quartiers et zones spéciales). Les districts actuels disparaîtront, laissant place à une gouvernance plus rationalisée.

À l’issue de cette réorganisation, le Vietnam comptera 34 provinces et villes placées sous l’autorité centrale, tandis que le nombre de communes et quartiers sera réduit de 60 à 70% grâce à des fusions. Le niveau provincial assumera un double rôle: appliquer les directives centrales tout en élaborant des politiques adaptées aux réalités locales. Les communes, quant à elles, se concentreront sur la mise en œuvre des mesures décidées aux échelons supérieurs.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a souligné l’efficacité de cette réforme : "Cette réforme doit garantir une administration plus légère, plus efficace et plus proche des citoyens, tout en répondant aux exigences d’une gouvernance moderne. L’objectif est d’atteindre une croissance rapide et durable, de renforcer la défense nationale, la sécurité et les relations internationales, de stimuler le développement économique, particulièrement dans le secteur privé, d’accélérer les progrès scientifiques, technologiques et l’innovation tout en améliorant les conditions de vie de la population", a-t-il dit.

Pour accélérer cette réforme, le Comité central a unanimement validé une série de révisions constitutionnelles et législatives. Celles-ci concernent les autorités locales, le Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les organisations socio-politiques. Leur entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2025. Une phase transitoire accompagnera cette réforme afin d’assurer la continuité des services et la mise en œuvre harmonieuse du plan de réorganisation.

Une mobilisation nationale

Dès le 14 avril, lors de sa 3e session, la Direction chargée de dresser le bilan de la mise en œuvre de la Résolution 18 du Comité central sur la réorganisation de l’appareil politique et administratif, a adopté 121 tâches précises assorties d’échéances rigoureuses. Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l’interdépendance de ces différents tâches: un seul retard pourrait enrayer toute la machine. Il a donc insisté sur l’impératif de respecter rigoureusement les délais, en particulier pour les tâches relatives au perfectionnement du cadre juridique et des règlements du Parti, qui doivent ouvrir la voie en posant les bases légales de la réforme.

Le 14 avril également, le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête du Comité gouvernemental chargé de la mise en œuvre de la Résolution 18, a dirigé une réunion consacrée à la réorganisation et à la fusion des unités administratives. Un plan d’action a été adopté pour faire évoluer le modèle d’organisation locale vers un système à deux niveaux. L’ensemble des tâches devra être réalisé de manière synchrone et coordonnée. À compter du 1er juillet, les nouvelles entités administratives devront fonctionner de manière stable, à l’aide d’un logiciel unifié connecté à la base de données démographique nationale.

Dans cette dynamique, une conférence nationale s’est tenue ce mercredi 16 avril à Hanoï. Le Bureau politique et le Secrétariat du PCV y ont appelé à la mise en œuvre rapide des décisions clés adoptées lors du 11e Plénum du Comité central. L’événement a été retransmis en direct à la télévision et à la radio, illustrant la portée des réformes engagées. Celles-ci suscitent de fortes attentes parmi les membres du Parti comme de la population, qui espèrent une application rapide et concrète sur le terrain.

Alors que le Vietnam accélère également ses réformes économiques et prépare son XIVe Congrès national du Parti, cette réorganisation administrative constitue une décision historique, destinée à bâtir un État plus agile, tourné vers l’innovation et le service public.

