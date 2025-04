P4G : le président vietnamien rencontre le ministre sud-coréen des Affaires étrangères

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu, le 16 avril à Hanoï, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-yul, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnership for Green-P4G).

Photo : VNA/CVN

Le président vietnamien a remercié la République de Corée, en tant que membre fondateur, pour son soutien actif au Vietnam dans l'organisation réussie du premier sommet multilatéral sur la croissance verte.

Il s'est déclaré satisfait des progrès accomplis par le Vietnam et la République de Corée après plus de 30 ans d'établissement de relations diplomatiques, notamment après l’établissement du Partenariat stratégique global en décembre 2022. Il a suggéré aux deux parties de continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux ; de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement les accords et mécanismes de coopération existants ; promouvoir la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples.

Les deux pays doivent se coordonner pour promouvoir une mise en œuvre efficace et concrète leurs domaines de coopération, notamment dans la politique, la défense, la sécurité et l'économie afin d'atteindre rapidement l'objectif de 150 milliards de dollars d'échanges bilatéraux de manière équilibrée et durable, a-t-il estimé.

Il a suggéré à la République de Corée de partager son expérience en matière de développement de l'industrie du divertissement, d'augmenter le quota d'accueil de travailleurs, de renforcer la coopération et de promouvoir les échanges entre les deux pays, de protéger les droits légitimes des ressortissants vietnamiens dans le pays d'accueil en les aidant à stabiliser leur vie.

Cho Tae-yul, pour sa part, a souligné que la République de Corée considérait toujours le Vietnam comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de sa politique étrangère dans la région et souhaitait collaborer avec le Vietnam pour promouvoir davantage le Partenariat stratégique global dans tous les domaines tels que la politique, l'économie, la culture, l'éducation, les sciences et technologies, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et le monde.

Le ministre sud-coréen a souhaité que le Vietnam continue à créer des conditions favorables aux entreprises et citoyens sud-coréens vivant, étudiant et travaillant sur son sol.

Abordant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu de maintenir une coopération étroite, un soutien et une assistance mutuels dans les forums multilatéraux.

VNA/CVN