Assurer le bon fonctionnement des agences et unités pendant et après la rationalisation

Le Comité directeur central chargé de résumer la mise en œuvre de la résolution N° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du Comité central du Parti du XIII e mandat "Quelques questions sur la poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l'appareil du système politique pour le rationaliser et le faire fonctionner de manière efficace et efficiente", a tenu le 14 avril à Hanoï sa 3 e réunion pour discuter et approuver son Plan sur la réorganisation et la fusion des unités administratives provinciales et communales et l’organisation du système politique à deux niveaux.

>> Rationalisation de l'appareil politique : nécessité de maximiser les droits et intérêts légitimes des habitants

>> Rationalisation de l'appareil politique : nécessité de maximiser les droits et intérêts légitimes des habitants

>> Le Vietnam dévoile une refonte administrative, réduisant les unités de niveau provincial de 63 à 34

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, chef du Comité directeur national, a présidé la réunion. Étaient présents à l’événement le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et d’autres.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, le secrétaire général du Parti a souligné que la révolution visant à rationaliser l'appareil du système politique se déroulait de manière très urgente, drastique, avec une grande unité au sein du Parti et avec le consensus et le soutien du peuple. Les résultats obtenus ces derniers temps montrent que les politiques et les décisions du Comité central, du Bureau Politique et du Secrétariat sont très correctes, très précises et conformes à la volonté du Parti et aux souhaits du peuple.

En ce qui concerne les tâches à accomplir dans les temps à venir, pour mettre en œuvre la Résolution du 11e Plénum du Parti du XIIIe mandat, le Comité directeur national a approuvé à l'unanimité un plan avec des groupes de travail spécifiques et associés à des responsabilités et à des délais d'achèvement. L’ensemble du système politique doit faire preuve d’esprit de responsabilité et se coordonner pour une mise en œuvre synchrone, notamment pour le groupe de travail chargé de finaliser les documents, de modifier la Constitution de 2013 et de perfectionner les institutions et réglementations juridiques. Il faut mettre l’accent sur la sensibilisation pour assurer un consensus et une unité élevés parmi les cadres, les membres du Parti, les fonctionnaires, les employés publics, les travailleurs et la population.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a demandé aux agences et unités de concrétiser d’urgence le contenu du plan de mise en œuvre de la Résolution du 11e Plénum du Parti en fonction de leurs fonctions, tâches et autorités. Les agences, unités et organisations doivent assurer, avant, pendant et après la réorganisation, leurs opérations continues, efficientes et efficaces. Les agences, du niveau central comme local, doivent se coordonner de manière proactive, étroite, synchrone.

Tô Lâm a ordonné aux localités de finaliser d'urgence les projets de documents des Congrès provinciaux du Parti.

Il a chargé la Commission centrale de l’organisation du Parti de présider et de coordonner avec les agences afin de systématiser toutes les résolutions, directives, conclusions et documents guidant des agences centrales dans un ensemble commun de documents pour une mise en œuvre unifiée. Du 16 avril à la fin octobre 2025, les organisations du Parti du ressort central comme local doivent rendre compte chaque semaine au Comité directeur central et à la Commission centrale de l'organisation du Parti l'avancement de la mise en œuvre de leurs tâches. La Commission centrale de l'organisation du Parti synthétise les résultats réalisés à l'échelle nationale et rend compte au Bureau Politique et au Secrétariat lors de réunions régulières.

VNA/CVN