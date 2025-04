Rôle majeur du Vietnam et du Kenya dans le développement vert mondial

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance du multilatéralisme et de la solidarité internationale ainsi que le rôle des pays en développement comme le Vietnam et le Kenya dans les efforts mondiaux en faveur du développement vert et durable.

>> Développement durable : le Vietnam plaide pour une coopération renforcée avec le Kenya

>> Vietnam - Kenya : l’ambassadrice vietnamienne présente ses lettres de créance

>> WRC/Rallye du Kenya : Evans en patron, Hyundai réagit

En recevant le 16 avril à Hanoï, le secrétaire d'État kényan à la Défense, Soipan Tuya, présent au Vietnam pour le 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnership for Green - P4G), le Premier ministre vietnamien s'est dit confiant quant à la contribution de la délégation kenyane à l'ordre du jour du sommet.

Photo : VNA/CVN

Conscient d'un vaste potentiel de collaboration inexploité, Pham Minh Chinh a suggéré aux deux pays d'intensifier les échanges de délégations et d'élargir leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce, de l'éducation et de la formation, de l'agriculture propre, de la sécurité alimentaire et des échanges entre les peuples.

Il a souligné l'intérêt du Vietnam pour les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique, les considérant comme des éléments essentiels du développement national et a suggéré que les deux pays renforcent leur coopération et le partage d'expériences dans ces domaines.

Le responsable kenyan a remis une lettre du président William Ruto au Premier ministre vietnamien, exprimant la volonté du Kenya de renforcer sa coopération avec le Vietnam et saluant sa vision de développement durable et son organisation de ce sommet important pour les pays en développement.Elle a souligné que la transformation numérique est également une priorité dans la stratégie de développement socio-économique du Kenya, qui ambitionne de devenir un pôle financier et technologique en Afrique de l'Est et sur l'ensemble du continent. Elle a affirmé la volonté du Kenya de s'engager dans une coopération efficace en matière de transformation numérique avec le Vietnam.Les deux parties se sont réjouies de la solidité des relations entre le Vietnam et le Kenya, avec la récente signature d'un protocole d'accord sur la coopération politique et diplomatique, établissant un cadre juridique pour un dialogue régulier, une compréhension et une confiance mutuelles et une coopération globale dans divers secteurs d'intérêt commun.Afin de faciliter la connectivité et la collaboration, les deux parties ont convenu d’explorer la possibilité d’établir des missions diplomatiques dans chaque pays et de négocier et de signer des documents de coopération dans des domaines tels que la prévention de la criminalité transnationale, l’agriculture et les sciences et technologies. - VNA