Le Vietnam est un ami fidèle du peuple éthiopien

Le président de l'État, Luong Cuong, a reçu le 16 avril à Hanoï le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, en visite officielle au Vietnam t participant au 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnership for Green - P4G).

>> Cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du Premier ministre éthiopien

>> Le chef du PCV reçoit le Premier ministre éthiopien

>> Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, reçoit le Premier ministre éthiopien

Le président de l'État, Luong Cuong s'est dit convaincu que la visite du dirigeant éthiopien ouvrirait un nouveau chapitre de coopération plus substantielle et plus efficace, entre les deux pays. Il a exprimé son admiration pour l'Éthiopie, plus ancienne nation indépendante d'Afrique, et a salué ses récentes réalisations, soulignant sa position comme modèle de croissance économique, la plus grande économie d'Afrique de l'Est, ainsi que sa position et sa réputation croissantes en Afrique et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Partageant le parcours de développement du Vietnam, Luong Cuong a souligné la détermination du Vietnam à devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doté d'une industrie moderne d'ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d'ici 2045.

Le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 194 pays.Abiy Ahmed Ali, pour sa part, souligné que le Vietnam était un ami fidèle du peuple éthiopien, exprimant son appréciation pour les grandes réalisations du pays en matière de développement socio-économique et sa réputation internationale croissante.Il a informé le président vietnamien des progrès socio-économiques de l'Éthiopie et a souligné que sa visite témoignait de la détermination de l'Éthiopie à renforcer et à développer une coopération multiforme avec le Vietnam.

Photo : VN A/CVN

Afin de tirer parti du potentiel des deux pays, les dirigeants ont convenu d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau par tous les canaux et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale.Luong Cuong a suggéré aux agences compétentes de négocier activement afin de signer rapidement des accords et de finaliser le cadre juridique facilitant la coopération bilatérale, notamment dans des domaines prometteurs tels que l'agriculture, les mines, l'électronique, les télécommunications et la transformation numérique. Il a salué le lancement par Ethiopian Airlines d'une nouvelle ligne entre Addis-Abeba et Hanoï en juillet.

Abiy Ahmed Alia a hautement apprécié les atouts agricoles du Vietnam, espérant que le pays partagerait son expérience et soutiendrait l'Éthiopie dans ce secteur, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire durable du pays.Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination, la coopération et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier ceux de l'ONU et des pays en développement, tout en promouvant les relations avec les organisations importantes dont les deux pays sont membres, telles que l'ASEAN et l'Union africaine.

VNA/CVN