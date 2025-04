Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit la secrétaire d'État danoise des Affaires étrangères

En marge du 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, ou P4G, le vice-Premier ministre (PM) et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a reçu le 16 avril Lina Hansen, secrétaire d'État des Affaires étrangères du Danemark, ainsi que des représentants de grandes entreprises danoises présentes au Vietnam.

Bùi Thanh Son a salué le retour de Lina Hansen pour sa troisième visite au Vietnam et remercié le Danemark pour son soutien à l'organisation réussie du P4G. Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance à son partenariat avec le Danemark.

Selon lui, le Vietnam prend toujours en haute estime les relations de coopération avec le Danemark. Il a apprécié la mise en place d'importants cadres de coopération entre les deux parties, tels que le Partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de la croissance verte, le Partenariat global et le Partenariat stratégique vert. Il a salué l'investissement vert du Danemark au Vietnam, qui se classe au premier rang parmi les pays nordiques.

Bùi Thanh Son a souligné que les deux pays doivent renforcer leur coopération efficace dans le développement durable, proposant au Danemark de partager ses expériences en matière de construction institutionnelle, d'élaboration de politiques, de transfert de technologies, ainsi que de formation des ressources humaines.

Il a proposé d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier ceux de haut niveau, d'étudier une possibilité d'élévation des relations bilatérales.

Face aux tensions commerciales mondiales croissantes, le Vietnam et le Danemark doivent exploiter les opportunités pour renforcer leur coopération dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la transition verte, les infrastructures, l'économie bleue et circulaire, au bénéfice des deux pays.

Il a exprimé la volonté du Vietnam de faciliter l'accès des entreprises danoises au marché vietnamien et à l'ASEAN, en leur permettant de tirer parti des avantages offerts par l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) pour promouvoir les relations commerciales et d'investissement.

Il a également demandé au Danemark de continuer à mettre en œuvre la 3e phase du Programme de Partenariat énergétique Vietnam - Danemark (DEPP 3) et de soutenir activement le Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements dans le cadre de la Déclaration politique sur le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le vice-Premier ministre a également proposé d'élargir la coopération scientifique et technologique, l'innovation au service du développement vert et durable, ainsi que dans les secteurs de la santé et de la biotechnologie. Il a salué le rôle du Danemark en tant que partenaire de dialogue et sa participation aux projets de coopération de l'ASEAN, y compris ceux liés à la transition verte et à l'énergie renouvelable interrégionale.

Selon Lina Hansen, le Danemark prend en haute considération la coopération avec le Vietnam. Elle a exprimé son impression sur les efforts du Vietnam pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable et la libéralisation du commerce et des investissements, ainsi que son accord avec les propositions vietnamiennes.

Elle a souligné le renforcement de la coopération sectorielle stratégique existante dans la santé, l'agriculture, l'alimentation, l'éducation, les statistiques ; et l'élargissement de la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la santé, de l'éducation et de l'économie bleue.

À cette occasion, les entreprises danoises présentes ont exprimé ont exprimé leur confiance dans les perspectives de coopération entre les deux pays, et ont proposé un certain nombre de mesures pour contribuer à rendre la coopération économique, commerciale et d'investissement plus pratique et efficace.

