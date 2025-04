L'article de Tô Lâm met en lumière le caractère stratégique des liens Vietnam - Chine

L'article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, publié dans le Quotidien du Peuple de Chine à l'occasion de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, a souligné le caractère stratégique et la profondeur historique des relations entre les deux pays, selon des universités chinoises.

Le Professeur Xu Liping, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est de l'Académie chinoise des sciences sociales (ACSS), a souligné que la publication de cet article dans le Quotidien du Peuple, journal officiel du PCC, constituait un geste diplomatique majeur, démontrant clairement l'importance que le Parti et l'État vietnamiens accordent à la visite de Xi Jinping.

Dans son article Unissons-nous pour ouvrir une nouvelle ère de développement de l'amitié Vietnam - Chine, Tô Lâm a souligné que Xi Jinping, en tant que dirigeant suprême du PCC et de la République populaire de Chine, a visité le Vietnam plus que tout autre dirigeant chinois dans l'histoire. Je suis qualifié Xi Jinping de camarade sincère et d'ami proche du Vietnam. Xu Liping a déclaré que le choix des mots de Tô Lâm reflétait son profond respect et sa haute estime pour le dirigeant chinois.

Selon Xu Liping, dans son article, le leader du PCV a souligné que la Chine était le premier pays au monde à établir effectivement des relations diplomatiques avec le Vietnam, et que le Vietnam était le premier pays d'Asie du Sud-Est à établir des relations diplomatiques officielles avec la Chine. Cela souligne l'importance stratégique et la longue histoire des relations Vietnam - Chine.

La vision de Tô Lâm pour faire progresser les relations Vietnam - Chine dans la nouvelle ère est essentielle pour la construction d'une communauté de destin Vietnam-Chine, porteuse d'une importance stratégique, a déclaré le Professeur. Xu Liping a souligné que les priorités clés mises en avant par le dirigeant vietnamien, telles que le renforcement des échanges stratégiques et de la confiance mutuelle, la promotion de la coopération pragmatique et l'approfondissement des échanges interpersonnels, étaient considérées comme des initiatives essentielles pour favoriser l'édification de la communauté à l'avenir.

Par ailleurs, Ling Dequan, chercheur au Centre chinois d'études sur les affaires internationales et ancien directeur du bureau de l'agence de presse Xinhua à Hanoï, a déclaré que c'était la première fois qu'un secrétaire général du PCV rédigeait un article important dans le Quotidien du Peuple. De plus, c'est également la première fois que le journal publiait un article aussi important rédigé par un dirigeant étranger, ce qui témoigne de l'importance que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois accordent au développement des relations bilatérales, ainsi que du respect, de la confiance et de la profonde amitié qu'ils témoignent au Comité central du PCV dirigé par Tô Lâm.

Cet article témoigne également de la haute estime que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens accordent aux relations bilatérales, ainsi que du respect, de la confiance et de l'amitié qu'ils témoignent au dirigeant chinois, a ajouté le chercheur.

Shen Shiwei, journaliste au China Global Television Network (CGTN) de China Media Group (CMG), a déclaré que ce qui l'avait le plus impressionné dans l'article de Tô Lâm était le "lien profond entre le Vietnam et la Chine à la fois camarades et frères".

