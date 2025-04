Le PM reçoit la ministre du Changement climatique et de l'Environnement des EAU

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a reçu le 16 avril à Hanoï, la ministre du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis (EAU), Amna bint Abdullah Al Dahak, à l'occasion de sa participation au 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G).

Rappelant les impressions positives de sa visite officielle aux EAU en octobre 2024, le dirigeant vietnamien a exprimé son admiration pour les réalisations du pays et son désir de s'inspirer de ses expériences en matière de transformation économique et de développement rapide et dynamique.

Photo: VNA/CVN

Il a exhorté les ministères, les secteurs et les agences des deux pays à coopérer activement et à mettre en œuvre les conclusions de sa visite afin d'obtenir des résultats et des projets concrets dans des domaines tels que l'investissement, les hautes technologies, l'intelligence artificielle, le développement des centres financiers, la sécurité alimentaire et la riziculture.

Amna bint Abdullah Al Dahak a affirmé qu'en tant que présidente de la COP 28 en 2023, les EAU étaient profondément préoccupés par la réponse au changement climatique et en faisaient une priorité, et se réjouissaient de poursuivre leur coopération avec le Vietnam dans ce domaine.

Elle a salué l'adhésion du Vietnam à l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), dont le siège est aux EAU, affirmant que cette adhésion témoignerait de l'engagement du Vietnam à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et à contribuer à la lutte contre le changement climatique, ainsi que du soutien du Vietnam aux initiatives des EAU dans ce domaine.

Les EAU apprécient hautement leur partenariat global avec le Vietnam, a-t-elle déclaré, ajoutant que les ministères et secteurs émiratis travaillent en étroite collaboration avec ce pays d'Asie du Sud-Est pour garantir la mise en œuvre d'engagements de haut niveau dans les domaines prioritaires.

Les EAU sont disposés à accueillir des agences et des entreprises vietnamiennes pour discuter de projets de coopération dans les domaines de l'énergie, de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de la formation, a-t-elle ajouté.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir les échanges de délégations de haut niveau et de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales. Elles ont également convenu d'accélérer les négociations et la signature d'accords de coopération en matière de protection des investissements et d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels, afin de créer un cadre juridique favorable à la coopération.

Pham Minh Chinh a saisi cette occasion pour demander à la ministre de transmettre ses salutations et ses invitations au président et au Premier ministre des EAU pour une visite au Vietnam en 2025.

VNA/CVN