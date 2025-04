Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, reçoit le Premier ministre éthiopien

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân a eu une entrevue le 16 avril à Hanoï avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et sa participation au Sommet P4G.

>> Cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du Premier ministre éthiopien

>> Entretien entre le Premier ministre vietnamien et son homologue éthiopien

>> Le chef du PCV reçoit le Premier ministre éthiopien

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a salué cette première visite d’un chef de gouvernement éthiopien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976, la qualifiant de jalon important pour approfondir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, agricole, éducatif et du développement durable.

Il a félicité l'Éthiopie pour ses réalisations socio-économiques remarquables sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed Ali, soulignant sa place de première économie d'Afrique de l'Est et son rôle croissant en Afrique.

Il a exprimé le soutien de l'AN vietnamienne à la mise en œuvre des accords signés par les deux pays, notamment dans les domaines politique, diplomatique, économique et éducatif. Il a aussi souhaité renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays, ainsi que la coopération au sein des forums multilatéraux comme l'Union interparlementaire (UIP).

Pour sa part, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali a exprimé son admiration pour le Président Hô Chi Minh, et son impression sur la stabilité politique et les réalisations socio-économiques, le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Il a réaffirmé la volonté de son gouvernement d'approfondir les relations avec le Vietnam. Il a invité le président Trân Thanh Mân à effectuer une visite officielle en Éthiopie en temps opportun.

VNA/CVN