Le Vietnam et la Chine lancent leur 9e échange d’amitié sur la défense des frontières

Le 9 e échange d’amitié sur la défense des frontières entre le Vietnam et la Chine a officiellement débuté le 16 avril. Le ministre vietnamien de la Défense nationale, le général Phan Van Giang, et le ministre chinois de la Défense nationale, le lieutenant-général Dong Jun, coprésident l’événement.

>> Déclaration commune Vietnam - Chine

>> Le Vietnam et la Chine tiennent leur 9e échange d’amitié sur la défense des frontières

>> La Chine soutient le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale

Le programme a débuté dans la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) le 16 avril et se poursuivra dans la province de Lang Son (Vietnam) le lendemain.

Photo : VNA/CVN

Les principales activités du 16 avril en Chine comprennent une cérémonie d’accueil officielle pour la délégation vietnamienne, une visite de la zone touristique de Youyi Guan, une visite de la compagnie de garde-frontières de Youyi Guan et une cérémonie de plantation d’arbres. Les deux ministres de la Défense assisteront en ligne à la 38e patrouille navale conjointe dans le golfe du Tonkin. Il s’agit de la première participation des forces navales des deux pays à l’Échange d’amitié pour la défense des frontières.

Les délégations visiteront également le modèle de poste-frontière intelligent de Youyi Guan, l’école primaire n°4 de la ville de Pingxiang et le village modèle de Zhou Lian, dans le comté de Ningming. La journée se terminera par un banquet et une cérémonie d’adieu pour la délégation vietnamienne.

Le 17 avril, au Vietnam, les principales activités prévues comprennent une cérémonie d’accueil de la délégation chinoise, une cérémonie de plantation d’arbres, une visite de l’école primaire de Dông Dang et l’inauguration d’un nouveau bâtiment polyvalent, une visite du poste de garde-frontière du poste frontière international de Huu Nghi, une visite du parc logistique du groupe Viettel Military Industry - Telecoms, des entretiens officiels et une cérémonie de signature de documents de coopération.

Photo : VNA/CVN

Événement annuel organisé dans les provinces frontalières des deux pays, le programme d’échanges d’amitié Vietnam - Chine sur la défense des frontières a connu un développement continu, avec un large éventail d’activités concrètes et utiles. Au fil des ans, ce programme, d’une importance politique particulière, a contribué à la coopération bilatérale en matière de défense, contribuant ainsi à approfondir les relations entre les deux pays et leurs armées.

L’événement de cette année fait suite à la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, qui s’est tenue les 14 et 15 avril. À l’occasion de cette visite, les deux parties ont publié une déclaration commune réaffirmant leur engagement à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Les deux parties ont notamment réaffirmé la nécessité d’un pilier plus substantiel de la coopération en matière de défense et de sécurité, soulignant son rôle dans le renforcement de la confiance stratégique entre les deux Partis et les deux pays.

Le 9e échange d’amitié Vietnam-Chine sur la défense des frontières réaffirme le rôle crucial de la coopération en matière de défense et des deux ministères de la Défense dans le renforcement de l’amitié traditionnelle et du partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine.

Par ailleurs, cet événement revêt une importance particulière puisqu’il s’inscrit dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950-2025) et de l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025.

VNA/CVN