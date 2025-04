Le Vietnam dévoile une refonte administrative, réduisant les unités de niveau provincial de 63 à 34

Le 11 e Plénum du 13 e Comité central du Parti a approuvé les plans proposés concernant la poursuite de la rationalisation de l'appareil politique, la réorganisation des unités administratives et l'organisation des administrations locales aux niveaux provincial et communal.

Dans le cadre du nouveau modèle, le pays comprendra 34 unités de niveau provincial (28 provinces et six villes au ressort central), contre 63 actuellement.

Photo: VNACVN

Voici la liste provisoire des noms proposés pour les villes, les provinces et les centres politico-administratifs de 34 unités administratives de niveau provincial, telle que jointe à la résolution N° 60-NQ/TW du 12 avril 2025, publiée lors du 11e plénum :

Les unités administratives de niveau provincial restent inchangées : la ville de Hanoï, la ville de Huê, les provinces de Lai Châu, de Diên Biên, de Son La, de Lang Son, de Quang Ninh, de Thanh Hoa, de Nghê An, de Hà Tinh et de Cao Bang.

Les unités administratives nouvellement formées au niveau provincial :

Photo : TT/CVN

1. Les provinces de Tuyên Quang et de Hà Giang fusionneront pour former la province de Tuyên Quang, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Tuyên Quang.

2. Les provinces de Lào Cai et de Yên Bai fusionneront pour former la province de Lao Cai, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Yên Bai.

3. Les provinces de Bac Kan et de Thai Nguyên fusionneront pour former la province de Thai Nguyên, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Thai Nguyên.

4. Les provinces de Vinh Phuc, Phu Tho et Hoa Binh fusionneront pour former la province de Phu Tho, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Phu Tho.

5. Les provinces de Bac Ninh et de Bac Giang fusionneront pour former la province de Bac Ninh, avec le centre politico-administratif dans l'actuelle Bac Giang.

6. Les provinces de Hung Yên et de Thai Binh fusionneront pour former la province de Hung Yen, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Hung Yên.

7. La province de Hai Duong et la ville de Hai Phong fusionneront pour former la ville de Hai Phong, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle ville de Hai Phong.

8. Les provinces de Hà Nam, Ninh Binh et Nam Dinh fusionneront pour former la province de Ninh Binh, avec le centre politico-administratif dans l'actuelle Ninh Binh.

9. Les provinces de Quang Binh et de Quang Tri fusionneront pour former la province de Quang Tri, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Quang Binh.

10. La province de Quang Nam et la ville de Dà Nang fusionneront pour former la ville de Dà Nang, avec le centre politico-administratif dans l'actuelle ville de Dà Nang.

11. Les provinces de Kon Tum et de Quang Ngai fusionneront pour former la province de Quang Ngai, dont le centre politico-administratif se trouve aujourd'hui à Quang Ngai.

12. Les provinces de Gia Lai et de Binh Dinh fusionneront pour former la province de Gia Lai, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuel Binh Dinh.

13. Les provinces de Ninh Thuân et de Khanh Hoa fusionneront pour former la province de Khanh Hoa, avec le centre politico-administratif dans l'actuelle Khanh Hoa.

14. Les provinces de Lâm Dông, Dak Nông et Binh Thuân fusionneront pour former la province de Lâm Dông, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Lâm Dông.

15. Les provinces de Dak Lak et de Phu Yên fusionneront pour former la province de Dak Lak, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Dak Lak.

16. La province de Bà Ria-Vung Tàu, la province de Binh Duong et Hô Chi Minh-Ville fusionneront pour former Hô Chi Minh-Ville, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Hô Chi Minh-Ville.

17. Les provinces de Dông Nai et de Binh Phuoc fusionneront pour former la province de Dông Nai, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Dông Nai.

18. Les provinces de Tây Ninh et de Long An fusionneront pour former la province de Tây Ninh, avec le centre politico-administratif dans l'actuelle Long An.

19. La ville de Cân Tho, la province de Soc Trang et la province de Hâu Giang fusionneront pour former la ville de Cân Tho, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle ville de Cân Tho.

20. Les provinces de Bên Tre, Vinh Long et Trà Vinh fusionneront pour former la province de Vinh Long, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Vinh Long.

21. Les provinces de Tiên Giang et de Dông Thap fusionneront pour former la province de Dông Thap, avec le centre politico-administratif dans l'actuelle Tiên Giang.

22. Les provinces de Bac Liêu et de Cà Mau fusionneront pour former la province de Cà Mau, avec le centre politico-administratif dans l'actuelle Cà Mau.

23. Les provinces d'An Giang et de Kiên Giang fusionneront pour former la province d'An Giang, avec le centre politico-administratif situé dans l'actuelle Kiên Giang.

VNA/CVN