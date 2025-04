PG4 : le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre sud-coréen des AE

Le chef du gouvernement s'est réjoui du fort développement du Partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée, soulignant les points positifs de la coopération entre les deux pays, notamment la confiance politique renforcée, la coopération en matière de commerce et d'investissement atteignant de nouveaux jalons de croissance, l'expansion continue de la coopération au développement, la promotion continue du tourisme et de la coopération décentralisée.

Le dirigeant vietnamien a déclaré que les deux parties devraient accroître les échanges de délégations et les contacts de haut niveau sous des formes diverses et flexibles. En particulier, les ministères des Affaires étrangères des deux pays continuent de promouvoir le rôle de coordination et les mécanismes de coopération entre les deux pays pour examiner la mise en œuvre du Programme d'action visant à mettre en œuvre le Partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

Pham Minh Chinh a demandé à la République de Corée d’ouvrir davantage son marché aux produits vietnamiens pour réduire le déficit commercial ; de promouvoir le transfert de technologie, en particulier la technologie de base et la technologie source ; de soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité , d’accorder de prêts préférentiels au Vietnam pour mettre en œuvre des projets liés au domaine de la construction d'infrastructures stratégiques, y compris le projet ferroviaire reliant le Vietnam au Laos. Il a proposé que la République de Corée coopère et soutienne le Vietnam dans le développement des industries culturelles et du divertissement, tout en affirmant qu'il accordait toujours une attention particulière à la résolution des difficultés et des problèmes rencontrés par les entreprises sud-coréennes dans le processus d'investissement au Vietnam.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Cho Tae-yul a affirmé que son pays considérait toujours le Vietnam comme un partenaire clé non seulement dans sa politique envers l'ASEAN mais aussi dans sa stratégie indo-pacifique. Il a affirmé le souhait de promouvoir davantage le développement de la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines dans les temps à venir.

Le ministre sud-coréen a exprimé son haut accord avec les orientations de coopération directement dirigées par le Premier ministre Pham Minh Chinh, affirmant continuer à promouvoir les ministères, branches et agences sud-coréens concernés pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, y compris le Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

Il a souhaité que le Premier ministre Pham Minh Chinh et le gouvernement vietnamien continuent à prêter attention et à soutenir la communauté sud-coréenne au Vietnam et organisent régulièrement des dialogues directs avec les entreprises sud-coréennes pour écouter et résoudre les difficultés existantes afin que les entreprises sud-coréennes puissent se sentir en sécurité pour investir à long terme au Vietnam.

