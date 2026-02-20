La NASA dresse un bilan très sévère du vol d'essai raté du vaisseau spatial de Boeing

>> Le départ de la mission lunaire Artémis 2 légèrement retardé par la météo

>> La Nasa dresse un bilan très sévère du vol d'essai raté du vaisseau spatial de Boeing

>> Test général réussi pour la NASA avant l'envoi d'astronautes autour de la Lune

Ces conclusions, très sévères, sont issues d'un rapport de la NASA sur cette mission qui avait viré à la polémique, les défaillances du vaisseau de Boeing ayant bloqué deux astronautes dans l'ISS pendant plus de neuf mois. "Starliner présente des déficiences de conception et d'ingénierie qui doivent être corrigées mais la défaillance la plus préoccupante révélée par cette enquête n'est pas d'ordre matériel. Il s'agit des prises de décision et du leadership", a déclaré Jared Isaacman lors d'une longue conférence de presse. Etrillant Boeing tout comme la NASA pour leurs manquements, il a indiqué que l'agence avait classifié cette mission comme un incident de "type A". Il s'agit du même niveau de gravité que les accidents mortels survenus sur les navettes spatiales Challenger et Columbia.

APS/VNA/CVN