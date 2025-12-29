République de Corée

Le procureur spécial finalise l'enquête pour corruption visant Yoon et son épouse

Le procureur spécial sud-coréen a finalisé lundi 29 décembre les enquêtes sur les accusations de corruption visant l'ancien président destitué Yoon Suk-yeol et son épouse.

L'équipe du procureur indépendant Min Joong-ki a déclaré dans un communiqué, publié après avoir conclu l'enquête de 180 jours, qu'elle avait inculpé un total de 76 personnes, dont 20 prévenus en détention.

Elle a souligné que les accusations contre M. Yoon et son épouse, Kim Keon-hee, étaient très variées, notamment : manipulation du cours des actions, acceptation de cadeaux de luxe, ingérence illégale dans le transfert du bureau et de la résidence présidentiels, et réception illégale de fonds politiques.

L'équipe du procureur spécial a indiqué que les accusations, qui avaient émergé même avant que M. Yoon ne prenne ses fonctions, étaient à la fois d'une grande portée et d'une nature significative.

Il a été confirmé que Mme Kim avait exploité sa position de première dame à la fois pour recevoir facilement des cadeaux de luxe et pour intervenir largement dans les nominations et les désignations. Ce comportement, qui pourrait être qualifié de vente moderne de charges publiques, a entraîné une grave rupture des systèmes publics, a souligné l'équipe du procureur spécial.

Elle a demandé une peine de 15 ans de prison pour Mme Kim, qui est incarcérée dans un centre de détention depuis août. La date du prononcé de la peine a été fixée au 28 janvier de l'année prochaine.

Mme Kim est devenue la première épouse d'un ancien président sud-coréen à être jugée en détention.

