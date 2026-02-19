République de Corée : verdict imminent au procès pour insurrection de l'ancien président Yoon

Selon l'agence de presse Yonhap, le tribunal du district central de Séoul devrait rendre jeudi 19 février son verdict dans le procès pour insurrection de l'ancien président destitué Yoon Suk-yeol, suite à sa tentative avortée d'imposer la loi martiale en décembre 2024.

L'audience est prévue à 15h00 heure locale (06h00 GMT), et sera retransmise en direct à la télévision nationale, en présence de M. Yoon. Le 13 janvier, l'équipe spéciale de procureurs a requis la peine de mort contre l'ancien président, le qualifiant de chef de file d'une insurrection, ce qui, en vertu du droit pénal sud-coréen, est passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, assortie ou non de travaux forcés.

Xinhua/VNA/CVN