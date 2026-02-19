République de Corée : verdict imminent au procès pour insurrection de l'ancien président Yoon

>> L'ex-président sud-coréen Yoon quitte son parti avant l'élection présidentielle anticipée
>> Un tribunal de Séoul émet un mandat d'arrêt contre l'ancien président Yoon Suk-yeol
>> Le procureur spécial inculpe l'épouse de l'ancien président Yoon pour corruption
L'audience est prévue à 15h00 heure locale (06h00 GMT), et sera retransmise en direct à la télévision nationale, en présence de M. Yoon. Le 13 janvier, l'équipe spéciale de procureurs a requis la peine de mort contre l'ancien président, le qualifiant de chef de file d'une insurrection, ce qui, en vertu du droit pénal sud-coréen, est passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, assortie ou non de travaux forcés.
Xinhua/VNA/CVN