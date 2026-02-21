Russie : sept touristes chinois se noient après la rupture de la glace sur le lac Baïkal

Le consulat général de Chine à Irkoutsk, en Russie, a confirmé vendredi 20 février que sept touristes chinois s'étaient noyés après que leur véhicule a rompu la glace recouvrant le lac Baïkal en Russie.

Le véhicule transportait huit touristes chinois lorsqu'il a plongé à travers la glace. L'un des touristes a réussi à en réchapper et a été secouru, tandis que les sept autres ont été confirmés morts. Après avoir appris l'accident, le consulat a immédiatement activé son mécanisme d'intervention d'urgence, a contacté en urgence les autorités russes et demandé qu'elles fassent tous les efforts possibles pour mener des opérations de secours et déterminer la cause de cet accident dès que possible. Des responsables consulaires ont été dépêchés sur place pour aider à gérer les conséquences.

Xinhua/VNA/CVN