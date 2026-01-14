République de Corée

Le procureur spécial requiert la peine de mort pour l'ex-président Yoon pour insurrection

Le procureur spécial sud-coréen a requis mardi 13 janvier la peine de mort pour l'ancien président destitué Yoon Suk-yeol pour insurrection, selon plusieurs médias locaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'équipe de Cho Eun-suk, procureur indépendant chargé de l'affaire d'insurrection et d'autres crimes connexes impliquant M. Yoon, a requis la peine de mort contre M. Yoon pour avoir orchestré une insurrection en décrétant la loi martiale inconstitutionnelle et illégale alors que le pays n'était ni en guerre ni dans une situation d'urgence nationale équivalente.

Le tribunal du district central de Séoul devrait rendre son verdict dans cette affaire en février.

Le tribunal a fusionné le mois dernier trois procès concernant huit suspects, dont M. Yoon, accusé d'avoir dirigé l'insurrection, et sept hauts responsables de l'armée et de la police accusés d'avoir joué un rôle essentiel dans l'insurrection.

Mardi 13 janvier, l'équipe du procureur spécial a requis la prison à vie pour l'ancien ministre de la Défense Kim Yong-hyun, affirmant que M. Kim, cerveau qui a planifié et dirigé l'insurrection aux côtés de M. Yoon en mobilisant l'armée, devait inévitablement être sévèrement puni compte tenu de son immense responsabilité.

Photo : AFP/VNA/CVN

La loi martiale a été décrété par M. Yoon dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024, mais a été révoqué quelques heures plus tard par l'Assemblée nationale.

La Cour constitutionnelle a confirmé la motion visant à destituer M. Yoon en avril dernier, le destituant officiellement de ses fonctions.

Le dirigeant déchu a été inculpé en détention provisoire en janvier 2025 en tant que meneur présumé de l'insurrection, devenant ainsi le premier président en exercice à être arrêté et inculpé.

Xinhua/VNA/CVN