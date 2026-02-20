Japon

Deux personnes portées disparues après la collision d'un cargo avec un bateau de pêche de loisir

>> République tchèque : 42 blessés dans une collision entre deux trains

>> Japon : un mort et trois blessés dans un accident de la route

>> Au moins 22 morts et 55 blessés après l'effondrement d'une grue qui a fait dérailler un train

>> Pakistan : 11 morts dans une collision entre un autocar et une remorque dans le Sud

Selon les garde-côtes japonais, un cargo de 499 tonnes a percuté un bateau de pêche de loisirs peu avant 13h00 heure locale, au large des côtes de Toba, dans la préfecture de Mie, provoquant le chavirement du plus petit navire, a rapporté la chaîne publique NHK. Treize personnes se trouvaient à bord du bateau de pêche au moment de la collision. Onze ont été secourues par des navires à proximité et d'autres embarcations dans la zone, tandis que deux restent introuvables, selon le reportage. Des images aériennes de la NHK ont montré le bateau de pêche brisé en deux et gravement endommagé après la collision. Les garde-côtes poursuivaient les opérations de recherche et de sauvetage et ont ouvert une enquête sur l'incident.

Xinhua/VNA/CVN