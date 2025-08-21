Quatre condamnations à mort dans la plus grande affaire de trafic de drogue à Huê

Le Tribunal populaire de Huê a tenu le 20 août un procès en première instance concernant le trafic et le transport de près de 30 kg de stupéfiants, la plus importante affaire de drogue jamais enregistrée dans la ville du Centre.

Ce réseau a été démantelé à temps pour empêcher l’entrée d’un important volume de stupéfiants à Huê et dans les provinces voisines. Au total, 29,06 kg de drogues de différentes sortes ont été saisis, dont plus de 20,9 kg de méthamphétamine, 4,1 kg de kétamine, près de 388 g de MDMA, ainsi que d’autres substances.

Les accusés ont été poursuivis pour "transport illégal" et "trafic illégal" de stupéfiants en vertu des articles 250 et 251 du Code pénal.

Ils incluent Trân Bao Vu (né en 1993), Phan Minh Trung (1990), Lê Khac Di (2003), Pham Xuân Nguyên Minh (1999), Lê Anh Vu (2001), Ho Van Hung (1983), Vo Công Khuê (1991), Huynh Thi Lê Huyên (1991), Vo Dai Tây Duong (1996), tous résidant à Huê ; Nguyên Duy Quang (2004) de la province de Quang Tri ; et Nguyên Thê Hùng (1990), originaire de l’ancienne province de Quang Binh (aujourd’hui province de Quang Tri).

Le tribunal a identifié Trân Bao Vu comme le meneur, responsable de 28,44 kg de stupéfiants. Phan Minh Trung, Lê Khac Di, Nguyên Duy Quang et Pham Xuân Nguyên Minh étaient des complices actifs liés à 10,7 kg de drogue. Huynh Thi Lê Huyên et Vo Dai Tây Duong ont été impliqués dans la vente et la distribution de 6,64 kg, tandis que Lê Anh Vu, Hô Van Hùng, Vo Công Khuê et Nguyên Thê Hùng ont participé au transport de 5,68 kg de méthamphétamine.

Après examen des preuves et des témoignages, le tribunal a condamné Trân Bao Vu, Phan Minh Trung, Lê Khac Di et Nguyên Duy Quang à la peine capitale. Pham Xuân Nguyên Minh, Huynh Thi Lê Huyên, Vo Dai Tây Duong et Lê Anh Vu ont été condamnés à la perpétuité. Parallèlement, Hô Van Hùng, Vo Công Khuê et Nguyên Thê Hùng ont été condamnés à 20 ans de prison chacun.

Selon l’acte d’accusation, entre 2023 et 2024, Vu a acheté à plusieurs reprises des stupéfiants à Quang Binh (aujourd’hui province de Quang Tri) pour les distribuer dans la ville de Huê, et a directement ordonné à ses complices de louer des locaux pour le stockage et la vente.

Des perquisitions dans plusieurs propriétés louées par Vu ont permis de découvrir d’importantes quantités de drogue.

Les autorités ont saisi plus de 10,7 kg de stupéfiants, dont de la méthamphétamine, de la kétamine, de la MDMA et de l’ADB-BUTINACA, dans une chambre louée rue Pham Van Dông, dans le quartier de Phu Thuong (aujourd’hui quartier de My Thuong).

Vo Công Khuê a été pris en flagrant délit de transport de 5,68 kg de méthamphétamine de Huê à Quang Binh, à l’intersection du pont Da Viên et de Lê Duân. 10,94 kg et 6,64 kg supplémentaires ont été trouvés dans des cachettes situées dans les rues Ngu Binh et Trân Phu, dans le quartier de Thuân Hoa.

