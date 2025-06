Pour une société sans drogue

Le 25 juin, dans la ville de Ha Long, le ministère de la Police, en coordination avec la province de Quang Ninh, a organisé un meeting en réponse au Mois d’action contre la drogue, à la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues et à la Journée nationale de lutte contre la drogue 2025, placées sous le thème : "Une même détermination - Pour une communauté sans drogue".

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a souligné les graves effets de la drogue, tout en saluant les efforts des forces et des localités dans la lutte antidrogue. Il a appelé à poursuivre la mise en œuvre efficace des politiques et lois pertinentes, à renforcer le contrôle des activités légales liées à la drogue, et à promouvoir l’application des technologies...

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de la Police, plus de 400.000 personnes consomment ou sont liées à l’usage illégal de drogues, représentant un défi majeur pour la sécurité publique. La criminalité liée à la drogue reste complexe, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées et violentes.

À l’issue du meeting, plus de 1.000 personnes ont participé à un défilé pour marquer le Mois d’action, la Journée internationale et la Journée nationale contre la drogue.

VNA/CVN