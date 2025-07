Vaste réseau de trafic de drogue en provenance du Laos démantelé à Nghê An

La police de la province de Nghê An (Centre) a annoncé lundi 14 juillet avoir démantelé un important réseau transnational de trafic de drogue, arrêtant deux suspects et confisquant 60 pains d’héroïne et 37 kg de méthamphétamine.