L'Assemblée nationale envisage d'abolir la peine de mort pour le trafic de drogue

Dans le cadre de sa 9ᵉ session, dans la matinée du 27 mai, l'Assemblée nationale a discuté du projet de loi modifiant et complétant certains articles du Code pénal.

Une proposition notable a suscité de vives discussions : la suppression de la peine de mort pour le délit de transport illégal de stupéfiants, remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de réduction de peine.

La députée Nguyên Thi Thu Nguyêt, de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), a estimé que cette mesure est conforme aux tendances mondiales ainsi qu'aux orientations du Bureau politique et du Comité central du Parti. Toutefois, elle a souligné la nécessité d'un examen approfondi, à la fois théorique et pratique, avant toute modification d'une peine aussi grave. Elle a notamment soulevé la question de savoir si la réclusion à perpétuité sans réduction pouvait réellement dissuader les criminels, et si cette mesure risquait de créer des failles juridiques susceptibles de favoriser la criminalité.

De son côté, la députée Pham Khanh Phong Lan, de Hô Chi Minh-Ville, s'est inquiétée de la suppression de la peine de mort pour quatre délits graves, dont le transport illégal de drogues. Elle a rappelé que la lutte contre ce type de criminalité reste extrêmement difficile, tant au Vietnam qu'à l'échelle mondiale.

Elle a également mis en garde contre une compassion mal placée envers les trafiquants de drogue, se demandant si les familles des victimes de ces crimes considéreraient une telle indulgence comme juste.

À l'inverse, la députée Nguyên Thi Viêt Nga, de Hai Duong (Nord), a soutenu la suppression de la peine de mort, au nom des principes humanitaires. Elle a souligné que la réclusion à perpétuité sans réduction de peine demeure une sanction sévère, garantissant à la fois justice, dissuasion et isolement durable des criminels particulièrement dangereux.

