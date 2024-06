Quang Ninh vise une croissance économique de 9% au premier semestre

Quang Ninh vise également 1,48 milliard d'USD d’investissement direct étranger (IDE) et plus de 10 millions de visiteurs lors des six premiers mois de l’année.

Au cours des cinq premiers mois, Quang Ninh a accueilli 8,52 millions de visiteurs, soit une hausse de 20% en rythme annuel.

En 2023, la province a continué d’occuper la première place nationale en termes d'indice de compétitivité provinciale et d'indice vert provincial.

VNA/CVN