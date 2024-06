Le Vietnam, le plus grand partenaire commercial du Guangxi depuis 25 ans

Photo : VNA/CVN

Grâce à la proximité géographique et culturelle, la relation d'amitié traditionnelle entre le Guangxi et le Vietnam se renforce et la coopération et les échanges se resserrent, a-t-il noté.

Il a rapporté que la valeur d'échanges commerciaux entre le Guangxi et le Vietnam a approché 254 milliards de yuans (environ 35 milliards d'USD) en 2023 et plus de 120,8 milliards de yuans au cours des cinq premiers mois de 2024, en hausse respectivement de 29,2% et 36,8 % sur un an.

Il a déclaré qu'avec l'avantage d'être la seule province chinoise reliée à l'ASEAN par voie terrestre et maritime, le Guangxi accélérerait sa connectivité avec le Vietnam via la voie ferrée et la voie routière, et élargirait la coopération industrielle transfrontalière ainsi que les échanges culturels et touristiques.

Selon le responsable, la ligne à grande vitesse Nanning-Chongzuo, près de la frontière sino-vietnamienne, a été ouverte à la circulation en 2022, et la construction du tronçon Chongzuo-Pingxiang, adjacent au Vietnam, est en train d'être accélérée. Actuellement, le Guangxi prévoit 13 routes routières vers le Vietnam, dont sept ont été achevées.

Photo : VNA/CVN

L'année dernière, le commerce de biens intermédiaires entre le Guangxi et le Vietnam a connu une croissance rapide, se classant au premier rang du chiffre d'affaires total des importations et des exportations de la Chine. Au cours des cinq derniers mois, ce chiffre a augmenté de 46%.

Le Guangxi accélère la construction de postes de contrôle frontaliers intelligents dans les zones frontalières partagées entre les deux pays. Une fois terminées, les marchandises seront traitées par des systèmes douaniers intelligents, sans personnel et ininterrompus, et les marchandises de Nanning à Hanoï seront livrées dans les 24 heures, et vers les quatre provinces frontalières du Nord du Vietnam dans les 12 heures.

Le Guangxi continuera à diversifier ses méthodes d'échange et de coopération avec le Vietnam, contribuant ainsi à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux nations, a-t-il affirmé.

VNA/CVN