De nombreux détaillants étrangers veulent s’approvisionner plus au Vietnam

Walmart, Amazon, Miniso, Lulu et de nombreux autres groupes internationaux de la vente au détail cherchent à élargir leur coopération avec des fournisseurs vietnamiens.

Lors du récent "Forum d’exportation 2024" de la série d’événements Vietnam International Sourcing Expo, Aly Ansari, directeur principal en charge de l’approvisionnement de Walmart, a évalué le Vietnam comme "l’un des marchés d’approvisionnement les plus importants d’Asie".

"Nous souhaitons coopérer à une échelle plus large, en exploitant les opportunités d’approvisionnement en produits vietnamiens", a-t-il déclaré.

Actuellement, les produits de mode, les appareils électroniques et les jouets fabriqués au Vietnam sont achetés par Walmart pour être distribués aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Chili et en Chine. Aly Ansari a déclaré qu’il souhaitait trouver davantage de fournisseurs de jouets et de nourriture.

De même, Gijae Seong, directeur général d’Amazon Global Selling Vietnam, a partagé que la diversification et l’expansion du portefeuille de produits "made in Vietnam" étaient au centre de la stratégie de cette plateforme de commerce électronique.

Ces cinq dernières années, les produits vietnamiens vendus sur Amazon ont augmenté de plus de 300%. Les groupes de produits de santé et de soins personnels, de maison, de vêtements, de beauté... sont les articles les plus populaires sur cette plateforme de commerce électronique. "Nous voulons rechercher de nouveaux produits potentiels", a-t-il déclaré.

Disposant de 6.630 magasins sur 110 marchés, les représentants du groupe Miniso se sont également déclarés prêts à élargir leur coopération avec la chaîne d’approvisionnement vietnamienne. Ce détaillant vend dans 10 catégories principales, des appareils électroménagers aux accessoires de mode, en passant par les jouets et l’électronique.

Les détaillants qui ne vendent pas beaucoup de produits vietnamiens souhaitent également avoir la possibilité de coopérer. Possédant plus de 1.000 magasins au Mexique et en Argentine, Coppel vend un modeste pourcentage de meubles vietnamiens et recherche depuis deux ans davantage de partenaires fournisseurs, sans succès.

Ils continuent de participer à l’événement de cette année, organisent des négociations avec une vingtaine de fournisseurs et espèrent trouver un fournisseur de chaussures. "Nous aimons vraiment la qualité et les beaux designs du Vietnam, avec des prix peu élevés", a déclaré Jennifer Yuriko Patton Inukai, directrice des achats de Coppel en Asie.

Selon la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, les grands détaillants souhaitent accroître leurs achats de produits en provenance du Vietnam car ils souhaitent promouvoir des stratégies de diversification et garantir un approvisionnement durable. "Ils ont choisi le Vietnam comme emplacement stratégique dans la chaîne d’approvisionnement mondiale", a reconnu Mme Thang.

Herman Xu, directeur général en charge de la qualité du groupe Miniso, a reconnu que le Vietnam dispose de nombreux avantages commerciaux avec les marchés nord-américains, de l’ASEAN et du CPTPP. "La différence de droits de douane joue un rôle important. Le Vietnam bénéficie de tarifs préférentiels dans le cadre de nombreux ALE, renforçant ainsi notre compétitivité lors de la pénétration des marchés cibles", a-t-il déclaré.

En outre, l’industrie manufacturière vietnamienne présente des avantages en termes de capacité, de coûts de main-d’œuvre et de connectivité grâce à sa situation géographique stratégique et à l’amélioration progressive de sa logistique.

Cependant, le défi pour les produits vietnamiens réside dans les exigences croissantes en matière de production durable. Hoàng Công Trang, directeur général du groupe TH, a donné l’exemple de l’Europe disposant d’un mécanisme transfrontalier de régulation du carbone ou de réglementations anti-déforestation. "Les nouvelles normes mettent de plus en plus l’accent sur les facteurs sociaux et environnementaux. Ce sont également des critères lors des décisions de coopération et d’investissement", a-t-il dit.

Partageant davantage d’expériences en matière d’écologisation pour répondre aux exigences des acheteurs, Benoît Fournier, Pdg de Decathlon Vietnam, a déclaré que les entreprises devraient mettre en place un processus de traçabilité numérique, utiliser des énergies renouvelables et disposer d’une équipe chargée de mettre à jour les réglementations vertes, très complexes et en constante évolution, comme dans l’UE.

