Hai Phong exploite ses avantages du système portuaire pour attirer les capitaux

Les ports maritimes de Hai Phong (Nord), qui sont l'un des moteurs économiques de la ville, attirent de plus en plus d'investissements ces dernières années. Hai Phong représente 17,5% des ports maritimes du Vietnam, et 73% de ceux du delta du fleuve Rouge.

Selon la résolution No45 du Politburo sur le développement de la ville portuaire de Hai Phong jusqu'en 2030 et vision à l'horizon 2045, et l'ajustement du plan général de la ville de Hai Phong jusqu'en 2040 et vision à l'horizon 2050, Hai Phong sera développée autour de trois piliers stratégiques, à savoir les ports maritimes, l'industrie et le commerce touristique, les ports maritimes étant le pilier principal.

Selon le cadre du plan directeur de développement du système portuaire national pour 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050, les ports de Lach Huyên, Nam Dô Son et Van Uc recevront des priorités.

Les parcs industriels dans la zone économique Dinh Vu - Cat Hai ont été construits sur la base du développement des systèmes logistiques et portuaires. La zone a attiré jusqu’à présent près de 11 milliards d'USD d’investissements directs étrangers (IDE), représentant les deux tiers du capital d'IDE de la ville, provenant d’investisseurs renommés comme LG, Pegatron, Bridgestone et Nipro Pharma...

Nguyên Van Tùng, président du Comité populaire municipal de Hai Phong, a déclaré que la ville a d’ores et déjà consacré d'importantes ressources pour continuer à investir dans la modernisation du système de ports maritimes et du système de connexion interrégionale.

