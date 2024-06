Le commerce électronique au Vietnam doit accélérer son virage numérique

En 2023, le commerce électronique vietnamien a atteint 20,5 milliards d'USD. Ce chiffre devrait s’élever à 30,5 milliards d'USD d’ici 2025. Le Vietnam est identifié comme le pays à la croissance la plus rapide en matière de commerce électronique en Asie du Sud-Est.

Lors d’une conférence dédiée au partage des données pour le développement du commerce électronique et l’amélioration de la gestion fiscale, qui s’est tenue lundi 10 juin à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance cruciale du commerce électronique dans l’économie numérique vietnamienne. Il a exhorté les ministères et les collectivités locales à redoubler d’efforts pour accélérer la transformation numérique et le développement du commerce électronique, dans le but de fournir des avantages tangibles aux populations et aux entreprises.

Un secteur en plein essor…

Au Vietnam, le commerce électronique connaît une expansion remarquable, devenant un pilier crucial de l’économie numérique du pays. Les ventes au détail du commerce électronique ont enregistré une croissance moyenne d’environ 20% au cours des dix dernières années, positionnant le Vietnam parmi les pays affichant la plus forte croissance en matière de commerce électronique, tant au niveau régional que mondial.

Au cours des trois premiers mois de cette année, les cinq principales plateformes de commerce électronique du Vietnam, à savoir Shopee, Lazada, Tiki, Sendo et TikTok Shop, ont enregistré un chiffre d’affaires total de 71,2 mille milliards de dôngs (environ 2,8 milliards d'USD), ce qui représente une hausse de 78,69% par rapport à la même période de l’année précédente. Environ 770 millions de produits ont été vendus.

Selon Metric, une plateforme de données sur le commerce électronique, cette croissance dépasse largement les attentes. À la fin de 2023, les prévisions indiquaient une croissance annuelle de seulement 35%. Pour le deuxième trimestre de 2024, le chiffre d’affaires total des cinq plateformes devrait atteindre 84,87 mille milliards de dôngs (plus de 3,3 milliards d'USD), soit une augmentation de plus de 19% par rapport au trimestre précédent.

Les entreprises locales ont également enregistré des performances significatives. Leur chiffre d’affaires total et leurs volumes de vente ont tous deux augmenté de plus de 50%. Ceci indique que le commerce électronique ne se limite plus aux entreprises implantées dans les grandes villes, mais s’étend également à l’influence des entreprises locales.

Par ailleurs, le commerce électronique transfrontalier devrait continuer sa forte croissance, comme l’a indiqué Nguyên Van Thành, directeur du Centre de développement du commerce électronique au sein du Département du commerce électronique et de l’économie numérique du ministère de l’Industrie et du Commerce.

"L’évolution du commerce électronique, tant dans son ensemble que dans sa dimension transfrontalière, reflète les tendances mondiales actuelles. Il est impératif de tirer pleinement parti de ce secteur pour stimuler nos exportations. Le commerce électronique transfrontalier offre aux petits producteurs la possibilité de vendre directement leurs produits aux consommateurs", a-t-il indiqué.

… qui nécessite une nouvelle dynamique

Les avancées notables dans le domaine du commerce électronique ont été rendues possibles grâce aux politiques et réglementations vigoureuses mises en place par le gouvernement. Ces initiatives visent à améliorer la gestion de l’exécutif du e-commerce et à promouvoir une adoption généralisée du commerce électronique au sein des entreprises et de la société. Elles contribuent à la construction d’un marché numérique transparent, compétitif et durable. Pour continuer à stimuler le développement du commerce électronique à l’avenir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à une implication de l’ensemble du système politique, ainsi qu’à une participation active de la population et des entreprises.

"Il est essentiel d’investir davantage dans ce secteur tout en intensifiant le perfectionnement institutionnel et juridique. Nous devons créer de nouveaux mouvements, de nouvelles tendances et les mettre en œuvre efficacement. La direction et la mise en œuvre doivent être coordonnées et flexibles, avec une claire détermination des priorités. Il faut également placer les consommateurs et les entreprises comme principaux acteurs afin qu’ils bénéficient pleinement des avantages du commerce électronique", a déclaré le Premier ministre.

Dans un avenir proche, le Département du commerce électronique et de l’économie numérique lancera un projet visant à créer une plateforme de commerce électronique intégrée pour les 63 provinces et villes à travers le pays. L’objectif est de connecter les plateformes de commerce électronique locales entre elles et avec les plus grandes plateformes au Vietnam, afin de créer un marché du e-commerce connecté pour soutenir et promouvoir l’adoption généralisée du commerce électronique au sein des entreprises et pour construire un marché numérique robuste, compétitif et durable.

Dans un contexte où le Vietnam s’intègre de plus en plus profondément au tissu économique international et saisit les opportunités des accords de libre-échange, la transition du commerce traditionnel vers le commerce électronique est perçue comme une solution efficace pour aider les entreprises domestiques à étendre leurs marchés d’exportation.

