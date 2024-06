Le potentiel touristique et commercial de Quang Binh brille à Paris

La province côtière centrale de Quang Binh a organisé le 12 juin à Paris, pour la première fois, le séminaire "Tourisme et investissement à Quang Binh" à Paris. L'événement a rassemblé de nombreux représentants des milieux d'affaires français et des expatriés vietnamiens.

>> La province de Quang Binh vise 500 logements sociaux

>> Visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh à Quang Binh

>> Le Premier ministre demande à Quang Binh de s’appuyer sur ses propres avantages

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire, Trân Thang, a déclaré que Quang Binh gardait sa porte grande ouverte aux hommes d'affaires et aux investisseurs, offrant les conditions les plus favorables possibles pour les investissements et les objectifs de développement de la province.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a déclaré que le tourisme jouait un rôle important dans la connexion des deux peuples et s’est déclaré convaincu que la promotion des investissements des Français dans le tourisme et le commerce à Quang Binh apporterait une prospérité commune aux deux parties.

Photo : VNA/CVN

Lors du séminaire, ont été signés des protocoles d'accord sur la coopération en matière d'investissement entre le Service du tourisme de Quang Binh, l'Association vietnamienne de promotion du tourisme culturel en Europe, et les succursales de l’agence de voyage Vivu Journey au Portugal et en Espagne et de Vietravel en Europe.

Quang Binh abrite le Parc national Phong Nha-Ke Bàng, reconnu à deux reprises comme site du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Bénéficiant d’une position stratégiquement importante le long des principaux corridors de développement économique du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est, elle dispose d’un système de transport bien connecté et de plus en plus modernisé.

VNA/CVN