L'Association des entrepreneurs vietnamiens en Angola voit le jour

L'Association des entrepreneurs vietnamiens en Angola (AEVA) a été lancée récemment. Elle a tenu un congrès et a élu le Comité exécutif composé de neuf membres pour le mandat 2024-2027.

Au nom du premier Comité exécutif pour le mandat 2024-2027, Phùng Dac Minh Châu a souligné que l'association s'efforcerait constamment de soutenir et de protéger les intérêts légitimes des entrepreneurs vietnamiens en Angola, contribuant à approfondir la coopération économique entre les deux pays et la compréhension mutuelle entre leurs peuples.

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Angola Duong Chinh Chuc a déclaré que la création de l'association marquait le début d'une nouvelle période de développement pour la communauté des affaires vietnamienne en Angola.

Il vise à renforcer la solidarité et le soutien mutuel au sein de la communauté vietnamienne en Angola, à créer un terrain de jeu égal et transparent pour les entrepreneurs vietnamiens dans ce pays, à élever ainsi le statut du peuple vietnamien en Angola et à dynamiser les relations économiques entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Le diplomate a émis le souhait que l'Angola crée des conditions favorables au fonctionnement efficace de l'association.

Selon Duong Chinh Chuc, la communauté vietnamienne en Angola est la plus grande d'Afrique, avec plus de 10.000 personnes. De nombreuses entreprises vietnamiennes opèrent dans divers secteurs tels que la construction, la construction mécanique, la restauration, l'agriculture et la foresterie.

