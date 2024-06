Quand les localités veillent à propager leurs spécialités

Vingt et un localités font de la publicité de leurs spécialités vers des consommateurs à travers le pays en participant à la foire de produits agricoles et de spécialités de la région 2024 et à la Semaine de promotion des produits agricoles et des fruits de haute qualité, ouvertes ce jeudi 13 juin à Hanoï.

Ces événements permettent de présenter aux consommateurs hanoïens et des régions avoisinantes des produits agrico-sylvicoles et aquicoles, spécialités majeures de saison de chaque localité, région et coopératives agricoles du pays, ainsi que d’élargir le marché de consommation de produit.

Selon Nguyên Minh Tiên, directeur du Centre de promotion commerciale agricole, cette manifestation est organisée cette fois, en vente directe et en live stream, donne aux clients de plusieurs moyens de transactions et de commercialisation et de répandre l’image des spécialités de haute qualité des localités du pays.

Il s'agit également d'une activité qui contribue à accompagner les localités, les entreprises et les coopératives dans le développement des marchés intérieurs des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques dans le contexte de l'économie nationale et mondiale en 2024 et dans les années suivantes, on prévoit de nombreuses difficultés, en raison du resserrement des dépenses des consommateurs.

La foire de produits agricoles et de spécialités de la région 2024 et à la Semaine de promotion des produits agricoles et des fruits de haute qualité durent jusqu'au 16 juin.

Ensuite, la semaine de promotion des pommes-cannelle et des spécialités agricoles de la province de Lang Son 2024 aura lieu du 15 au 18 août prochain à Hanoï.

