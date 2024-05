La Baie de Ha Long parmi les plus belles destinations du monde

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

La publication, citée par le journal électronique Nhân Dân, recommande principalement aux amateurs de voyages les parcs nationaux, les montagnes, les plages, les déserts et autres merveilles naturelles.

Avec d'innombrables montagnes calcaires couvertes d'arbres tropicaux et des eaux vert émeraude, la baie de Ha Long est une "destination de rêve" pour les photographes et les touristes. Les visiteurs pourront non seulement se détendre sur des plages de sable blanc, nager dans une eau fraîche, mais aussi vivre une merveilleuse expérience sur un yacht, naviguer sur le vaste océan et admirer un paysage naturel enchanteur, ou faire du canoë à la découverte de grottes mystérieuses.

La baie de Ha Long couvre plus de 1.500 km² avec près de deux mille îlots de toutes tailles qui créent des paysages parmi les plus spectaculaires au monde. Ces îlots cachent des grottes célèbres dotées de stalactites et stalagmites rougeoyantes, telles que Dâu Gô, Bo Nau, Trinh Nu et Sung Sôt.

La baie de Ha Long, classée patrimoine mondial par l'UNESCO, non seulement pour sa valeur esthétique, mais aussi pour sa grande valeur géologique et géomorphologique, demeure un des hauts lieux du tourisme national.

VNA/CVN