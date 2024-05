Compétitivité : Quang Ninh, leader national

Selon le dernier classement basé sur les réponses de 9.100 entreprises privées vietnamiennes et 1.500 entreprises d’investissement direct étranger (IDE), établi par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), la province septentrionale de Quang Ninh a obtenu 71,25 points grâce à ses mesures incitatives pour attirer les investissements et améliorer ses procédures administratives.

La province de Long An, dans le delta du Mékong, est arrivée 2e avec 70,94 points. Dans la suite du Top 5 se trouvent la ville portuaire de Hai Phong (70,34 points), la province de Bac Giang (69,75) au Nord et Dông Thap (69,66) au Sud.

Soutien aux entreprises

Quang Ninh reste au premier rang pour la 7e année consécutive. Cette localité a fait un progrès clair en minimisant la charge administrative qui pesait sur les entreprises. Parallèlement, elle a continué de mettre en œuvre efficacement des programmes de soutien, l’indice du composant de soutien aux entreprises atteignant 7,72 points et se classant ainsi au second rang national. La province s’est également classée 3e du pays en termes d’efforts visant à réduire le fardeau des coûts non officiels pour les entreprises, avec des coûts non officiels atteignant 3 points.

“Le rapport 2023 sur le PCI et l’Indice vert provincial (PGI) révèle que le monde des affaires a salué les efforts des autorités locales pour améliorer l’environnement des affaires, l’IPC moyen du pays étant de 66,66 points, soit 1,44 point de plus qu’en 2022”, a déclaré le président de la VCCI, Pham Tân Công.

Ce rapport est le fruit de recherches collaboratives, menées chaque année par la VCCI avec l’aide de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et de partenaires du secteur privé, pour promouvoir un climat des affaires favorable et respectueux de l’environnement au Vietnam. Le PCI est conçu pour évaluer la facilité d’accès aux affaires, la qualité de la gouvernance économique et l’efficacité des efforts de réforme administrative dans les 63 provinces et villes du pays.

Thê Linh/CVN