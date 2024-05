Lancement de la croisière "Voyage du patrimoine de Ha Long"

"Voyage du patrimoine de Ha Long est une croisière unique où la flotte de yachts Grand Pioneers emmènera les visiteurs à la découverte d'un parcours exceptionnel à travers quatre zones patrimoniales, du point de départ (Grotte Dâu Gô) au point final (Montagne Xuong Rông) de la visite de la baie de Ha Long", a révélé Luong Thê Tuyên, directeur adjoint du groupe Viêt Thuân lors de la cérémonie de lancement de la croisière "Voyage du patrimoine de Ha Long".

"Ce voyage touristique maritime a été choisi par la province de Quang Ninh comme programme emblématique pour le développement durable du tourisme basé sur la conservation et la valorisation des valeurs patrimoniales de la baie de Ha Long", s'est déclarée Nguyên Huyên Anh, directrice du Service du tourisme de la province de Quang Ninh.

Cet itinéraire maritime dure au moins trois jours et deux nuits. Chaque jour, le bateau navigue pendant six à huit heures minimum. Ce voyage ne peut être effectué qu'à bord des navires VR-SB et doit respecter des normes strictes de sécurité et d'environnement.

Le lancement du "Voyage du patrimoine de Ha Long" est également espéré comme un souffle nouveau, établissant une base pour l'innovation dans la création de nouveaux produits et expériences pour la baie de Ha Long, embellissant et insufflant une nouvelle vie au patrimoine. Ce voyage espère créer une nouvelle tendance pour le tourisme de nuit de luxe dans la baie, augmentant la compétitivité et attirant les touristes futurs, tout en réduisant la pression sur le cœur de Ha Long.

Viêt Thuân, pionnier du voyage du patrimoine 2024

Le groupe Viêt Thuân est la première entreprise du Vietnam dans le domaine du transport maritime et fluvial, opérant dans toutes les eaux territoriales du Vietnam et à l'international. Viêt Thuân bénéficie d'une vaste expérience et est fort de nombreux succès dans le domaine du transport maritime et côtier.

En ce qui concerne la flotte de super yachts Grand Pioneers Halong Bay Cruise, il s'agit de la première flotte de yachts de nuit au Vietnam, respectant les normes mondiales 5 étoiles, et entièrement réalisée par le Vietnam, de la conception à l'exploitation en passant par la construction.

De plus, Grand Pioneers est également la première flotte de navires VR-SB du Vietnam à opérer dans toutes les eaux territoriales vietnamiennes. Cette flotte fait progresser le tourisme de villégiature maritime vietnamien vers une échelle internationale. Les visiteurs de Grand Pioneers sont également des pionniers, profitant d’un voyage unique à travers les quatre zones patrimoniales de Ha Long.

Dans le cadre du lancement de la croisière "Voyage du patrimoine de Ha Long", le groupe Viêt Thuân a organisé une exposition intitulée "Nàng tho vinh hang" (Muse éternelle) à bord du bateau de croisière Grand Pioneers 02. La projection d’un documentaire artistique sur le patrimoine de Ha Long a également permis aux participants de mieux comprendre cette merveille naturelle.

De plus, la Fédération des Associations UNESCO du Vietnam a remis le certificat "Pionnier du voyage du patrimoine 2024" au groupe Viêt Thuân. C’est le point de départ du programme "Vietnam, voyage créatif", un programme soutenant les activités créatives sur le patrimoine national de ladite Fédération. À noter que Viêt Thuân est le seul représentant dudit programme à Ha Long.

Le lancement de la croisière "Voyage du patrimoine de Ha Long" prend encore plus de sens alors qu'il est organisé à l'occasion du 30e anniversaire de la reconnaissance de la baie de Ha Long au patrimoine naturel mondial.

La baie de Ha Long a été classée à deux reprises sur la liste de patrimoine naturel mondial de l'UNESCO en 1994 et en 2000. En 2009, cette baie a été classée vestige national spécial par le Premier ministre et en 2011, elle a été élue en tant qu'une des sept Nouvelles merveilles naturelles du monde.

En septembre 2016, le gouvernement a ratifié l'élargissement de la baie de Ha Long vers les îles de Cat Bà. Les autorités de Hai Phong et de Quang Ninh ont été appelées à compléter ensemble le dossier à soumettre à l'UNESCO. En septembre 2023, la baie de Ha Long - l'archipel de Cat Bà du Vietnam ont été reconnus comme patrimoine naturel mondial lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial à Riyad, en Arabie saoudite.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN