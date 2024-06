Tiên Giang n'enregistre aucun bateau de pêche empiétant sur les eaux étrangères

La province de Tiên Giang (Sud) n'a enregistré aucun bateau de pêche empiétant sur les eaux étrangères depuis 2022, grâce à diverses solutions mises en œuvre, a déclaré le directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, Nguyên Van Mân.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Mân a déclaré que tous les bateaux de pêche à Tiên Giang étaient équipés de dispositifs de système de surveillance des navires (VMS) et agréés conformément à la réglementation, et disposaient d'informations mises à jour dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase).

Les autorités locales sont devenues la force centrale du travail de communication visant à sensibiliser le public contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Tiên Giang a établi une liste de navires présentant un risque élevé de violation des réglementations de pêche, tout en se coordonnant étroitement avec d'autres localités et forces compétentes pour enquêter sur les cas et traiter les violations, a dit Nguyên Van Mân.

Il a noté que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la pêche de 2017, la province accorde plus d'attention au travail d'information et encourage les habitants à passer des méthodes de pêche traditionnelles à une pêche durable et à respecter les réglementations pertinentes.

Depuis 2024, le Service provincial de l'agriculture et du développement rural a travaillé avec les forces compétentes pour organiser des activités de communication, ciblant près de 250 pêcheurs, propriétaires de bateaux, capitaines et hommes d'affaires, a déclaré le responsable, ajoutant que des groupes de travail ont été formés pour suivre leurs opérations.

VNA/CVN