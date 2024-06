Les nouilles instantanées vietnamiennes sont retirées de la liste de contrôle de sécurité des aliments de l'UE

Photo : CTA/CVN

Selon Trân Ngoc Quân, conseiller commercial du Vietnam en Belgique et en UE, cela est le résultat des efforts conjugués du ministère de l'Industrie et du Commerce, des autorités compétentes et des entreprises pour améliorer la qualité et garantir la sécurité sanitaire des produits de nouilles instantanées exportés vers l’UE.

Le fait d'être soustraites au contrôle de la sécurité sanitaire des aliments favorisera les nouilles instantanées vietnamiennes à accéder plus facilement au marché de l'UE qui présente un grand potentiel avec plus de 450 millions d'habitants.

Outre les nouilles instantanées, l'UE a également ajusté les réglementations d'inspection pour un certain nombre d'autres produits agricoles vietnamiens tels que le fruit du dragon avec une fréquence des inspections à la frontière de 20% à 30% et les piments transférés de l'Annexe I (contrôle à 50%) à l’Annexe II (contrôle à 50% et accompagné d’un certificat de sécurité sanitaire des aliments, résultats d’analyses et d’essais des résidus de pesticides dans le produit)…

L'ajustement par l'UE des réglementations d'inspection des produits agricoles vietnamiens est un signal positif montrant la confiance de l'UE dans la qualité et la sécurité sanitaire des aliments du Vietnam. Les entreprises vietnamiens doivent poursuivre leurs efforts pour améliorer la qualité de leurs produits afin de répondre aux exigences croissantes du marché européen.

VNA/CVN