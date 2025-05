Nécessité d'attirer les investissements dans les infrastructures touristiques

>> Des solutions synchrones pour faire du tourisme un secteur économique important

>> Mega Booming 2025 se met au diapason du tourisme à Huê

Avec l'objectif d'atteindre 25-30 million de visiteurs internationaux d'ici 2030 et de contribuer à hauteur de 36 milliards de dollars au PIB, le secteur touristique vietnamien est sur le point de connaître une croissance rapide.

Photo : ST/CVN

Cependant, selon les experts, le système actuel d'infrastructures touristiques ne répond pas aux exigences de qualité, d'échelle et de synchronisation, ce qui freine la compétitivité du Vietnam dans la région.

Le Vietnam se classe actuellement au 59ᵉ rang sur 119 dans l'indice de développement du tourisme et des voyages, derrière de nombreux concurrents directs tels que la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Les principales raisons sont le manque d'investissements synchrones dans la connexion des systèmes de transport, des aéroports, des ports maritimes, des hébergements de haute qualité, des systèmes logistiques et des services logistiques.

Selon la planification du système touristique pour la période 2021-2030, vision jusqu'en 2045, élaborée par l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la demande totale d'investissement pour l'ensemble du secteur touristique s'élève à environ 3,6 millions de milliards de dôngs.

Le portefeuille d'investissement comprend : la modernisation et l'agrandissement des aéroports internationaux Long Thành, Tân Son Nhât et Nôi Bài ; le développement d'un système de transport reliant les principales destinations touristiques ; la construction d'établissements d'hébergement de niveau de 4 à 5 étoiles et de complexes hôteliers haut de gamme ; l'investissement dans les quais et les ports maritimes pour accueillir les visiteurs internationaux ; l'achèvement des infrastructures d'électricité, d'eau, de télécommunications et de technologies intelligentes dans les destinations...

Pour créer un tournant afin d'attirer fortement les investissements privés dans les infrastructures touristiques, le Vietnam devrait promouvoir des mécanismes d'appel d'offres compétitifs et transparents, s'engager dans des politiques cohérentes.

VNA/CVN